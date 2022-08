Vaikka maksakirroosi kehittyy yleensä vuosien kuluessa, voi jokin lisävauriota aiheuttava tekijä, kuten juomaputki, laukaista äkillisen, kuolemaan johtavan komplikaation.

Olemme huolissamme maamme suuresta alkoholi- ja maksasairaustaakasta. Vuonna 2020 rekisteröitiin 34 828 sairaalahoitojaksoa ja yhteensä 92 729 hoitovuorokautta alkoholiperäisten sairauksien vuoksi. Niistä 19 220 hoitovuorokautta liittyi maksasairauksiin. Yhdeksän kymmenestä maksasairauden aiheuttamasta kuolemasta liittyy alkoholiin.

Maksasairauteen liittyvä kuolleisuus on Suomessa vuoden 2017 jälkeen kääntynyt nousuun. Maksakuolleisuus on lisääntynyt 16-kertaiseksi 1960-luvun lopulta. Tavallisten kansantautien, kuten sydän- ja verisuonitautien ja syövän, yhteydessä valtaosa kuolemista tapahtuu yli 75 vuoden iässä. Sen sijaan maksasairauteen liittyvä kuolleisuus on suurimmillaan 55–64-vuotiailla.

Maksasairaudet ovat toiseksi tärkein syy menetettyihin työvuosiin Euroopassa. Kustannukset yhteiskunnalle ovat valtavat. Nuoren henkilön kuolema koskettaa paitsi lähipiiriä myös laajasti muita ihmisiä, jolloin vaikutukset levittyvät välillisesti laajemmalle yhteiskuntaan.

Vaikka maksakirroosi kehittyy yleensä vuosien kuluessa, voi jokin lisävauriota aiheuttava tekijä, kuten juomaputki, laukaista äkillisen, kuolemaan johtavan komplikaation. Alkoholinkäytön vähentäminen vaikuttaa siksi nopeasti väestön maksasairauskuolleisuuteen ja sairaalahoidon tarpeeseen. Jos alkoholinkäyttö loppuu kokonaan, ei kirroosiasteellekaan edennyt maksasairaus välttämättä koskaan johda komplikaatioihin.

Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Teollisuusmaiden järjestön (OECD) kokoaman tutkimustiedon mukaan kustannustehokkaimmat keinot alkoholihaittojen vähentämiseksi ovat verotus, mainonnan rajoittaminen ja saatavuuden sääntely. Keskustelu viinien myynnin sallimisesta päivittäistavarakaupoissa on ongelmallinen, koska se lisäisi viinin kulutusta ja johtaisi maksasairauksien lisääntymiseen. Muutos voisi romuttaa nykyjärjestelmän laajemminkin.

Kansainvälisen tutkijaryhmän selvityksen mukaan Alkon yksinoikeusjärjestelmästä luopuminen johtaisi alkoholin kokonaiskulutuksen lisääntymiseen yhdeksällä prosentilla. Silloin alkoholikuolemien arvioidaan lisääntyvän 14 prosentilla ja alkoholin aiheuttamien haittojen kokonaiskustannusten 17 prosentilla eli 300 miljoonalla eurolla. Muun muassa sairaalahoitojen määrä ja alkoholiin liittyvä työkyvyttömyys lisääntyvät.

Alkoholijuomien minimihinnan säätäminen olisi myös yksi keino, jolla voidaan vaikuttaa kansalaisten alkoholinkäyttöön. Skotlannissa vuonna 2018 voimaan tulleen alkoholin minimihintaa säätelevän lainmuutoksen jälkeen sairaalahoidot maksasairauksien vuoksi lähtivät laskuun, ja muutos näyttäisi katkaisseen maan lisääntyvän maksaperäisen kuolleisuuden. Yksittäisen alkoholijuoman, esimerkiksi kaupassa myytävän oluttölkin minimihinnan voisi Suomessa määrätä nykyistä noin euron hintaa selvästi korkeammaksi.

Maksasairauksia hoitavina lääkäreinä olemme huolissamme maksasairauksien aiheuttamasta tautitaakasta Suomessa. Toivomme ja kannatamme lämpimästi, että asiantuntijoiden osoittamat keinot alkoholihaittojen vähentämiseksi otetaan käyttöön.

