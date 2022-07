Helsingissä puistojen kesätoiminnassa olisi kuitenkin kehitettävää.

Perheiden ja lasten jaksamisesta on keskusteltu ahkerasti kesän aikana. Asiantuntijapsykologi Elina Komulainen kirjoitti perustellusti perheiden hyvinvoinnin vaativan yhteiskunnan tukea (HS Mielipide 29.7.).

Helsingissä yksi tehokkaimmista lapsiperheiden tukimuodoista ovat kaupungin omat leikkipuistot ja niiden ammattitaitoinen henkilöstö sekä maksuton puistoruokailu kesän aikana alle 16-vuotiaille. On ollut surullista huomata, että moni leikkipuisto on ollut suljettuna osan kesäkuukausista. Esimerkiksi Kalliossa sijaitseva leikkipuisto Linja on ollut kiinni heinäkuun ja leikkipuisto Brahe taas kesäkuun. Välimatka näiden puistojen välillä on yksin liikkuville lapsille liian pitkä ja turvaton. Leikkipuisto Linjassa sijaitsee myös lasten kahluuallas, joka olisi ollut erityisen mieluinen vilvoituspaikka lapsille helteisinä päivinä.

Kallion alueella asuu paljon lapsiperheitä. Asukasta kohti laskettuna Kalliossa on kuitenkin vähiten viheralueita Helsingissä, alle kymmenen neliömetriä per asukas. Kivisessä kaupunginosassa leikkipuistojen merkitys onkin erityinen.

Työssä käyvien vanhempien avuksi ja lasten ravitsemuksen tueksi tulisi kesän puistoruokailu järjestää kaikissa leikkipuistoissa läpi kesän. Pienimpien lasten ruokailun voisi aloittaa jo kello 11 nykyisen kello 12:n sijaan.

Leikkipuistojen toimintaa tulee kehittää myös ympäristökasvatuksen ja luontotuntemuksen suuntaan. Niiden merkitys lasten terveyden, liikunnan ja perheiden hyvinvoinnin suhteen on kiistaton. Käytössä olevien lelujen kunnosta ja riittävästä määrästä tulee myös huolehtia.

Leikkipuistojen henkilökunta tekee tärkeää työtä. Tuekseen he tarvitsevat selkeän ja osaavan hallinnon ja johdon. Puistot ohjaajineen ovat matalan kynnyksen tukipaikkoja perheille. Toisilta vanhemmilta saatu vertaistuki sekä keskustelut leikkipuiston henkilökunnan kanssa voimaannuttavat vanhempia. Perhetyön tai lastensuojelun ammattilaisten vierailut leikkipuistoissa tukisivat perheiden jaksamista entisestään.

Sinikka Vepsä

sairaanhoitaja, kaupunginvaltuutettu (sd)

Helsinki

