Kunnollisilla järjestelyillä yhteisön etäkokous voi olla demokraattinen yhteisen tiedonrakennuksen ja päätöksenteon väline.

HS:n pääkirjoituksessa (27.7.) käsiteltiin osakeyhtiöiden ja yhdistysten etäkokouksia. Näihin liittyy demokratiavajeen riskejä, kuten Kari Toikka kirjoitti (HS Mielipide 31.7.).

Erityisen ongelmallisia ovat hybridikokoukset. Epätasa-arvoa aiheutuu tekniikasta, käyttäjän taidoista ja järjestelyistä. Määrittelemällä etäkokouksen toimintatavat voidaan demokratiavajetta kuitenkin korjata.

Etäkokouksissa on hyvä olla tekninen sihteeri ongelmien ratkaisua sekä puheenvuoropyyntöjen ja keskustelun seuraamista varten. Osallistujat tarvitsevat esitystekstin lisäksi näköyhteyden toisiinsa tietääkseen, keitä on läsnä ja kuka puhuu. Selkeä nimiluettelo on välttämätön. On syytä suunnitella etukäteen, kuinka osallistujien henkilöllisyys todennetaan ja kuinka etäläsnäoloa rakennetaan osallistavin keinoin. Äänestyksiin on varauduttava ennakkoon.

Valmistautuminen, kokemus ja hyvä itsetunto auttavat nopeatahtiseen kokoukseen osallistumisessa. Kunnollisilla järjestelyillä yhteisön etäkokous voi olla demokraattinen yhteisen tiedonrakennuksen ja päätöksenteon väline eikä autoritaarisen vallan panssarinyrkki. Painotus on kokouksen järjestäjien varassa.

Ilta-Kanerva Kankaanrinta

Espoo

