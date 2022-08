Verotuksen keventämisen ohella on myös perusteltua toteuttaa omaishoitopalkkioiden tuntuva korotus.

Nimimerkki Tasavertaisuutta omaishoitajille piti (HS Mielipide 30.7.) omaishoitopalkkion verotusta epäoikeudenmukaisena. Tuloverotuksessa veroprosentti nousee asteittain tulojen kasvaessa. Pienituloiset henkilöt hyötyvät progressiosta. Se tasaa tuloeroja. Kun omaishoitaja on eläkkeellä, verotetaan eläkkeen ja omaishoitopalkkion yhteissummaa kokonaistulona. Eläketulovähennys lieventää hieman verotusta. Työssä käyvän omaishoitajan kokonaistulo muodostuu yleensä ansiotulosta ja omaishoitopalkkiosta ilman erityisvähennyksiä.

Olemme samaa mieltä kirjoittajan kanssa siitä, että omaishoitajien verotusta tulee keventää. Eräs vaihtoehto on myöntää omaishoitopalkkiosta eläketulovähennyksen kaltainen omaishoitovähennys sekä valtion että kunnallisverotuksessa. Eläketulovähennys voisi olla portaittainen hoidon raskaudesta ja sitovuudesta riippuen.

Toinen vaihtoehto on säätää omaishoitopalkkio verovapaaksi sosiaaliturvamaksuja lukuun ottamatta. Palkkiosta maksettavat sosiaaliturvamaksut ovat peruste omaishoitajan sosiaaliturvaan sekä eläke- ja tapaturmavakuutusetuuksiin. Omaishoitajaliitto on ajanut omaishoitajien verotuksen lieventämistä. Tätä ehdotusta erityisesti valtiovarainministeriö on vastustanut.

Verohelpotuksille on hyvät perusteet, koska omaistensa hoitajat tuottavat 80 prosenttia hoivan kokonaisuudesta. Jos sama hoiva tuotettaisiin kotihoidon palveluilla tai tehostetussa palveluasumisessa, olisivat kustannukset yhteiskunnalle moninkertaiset. Verotuksen keventämisen ohella on myös perusteltua toteuttaa omaishoitopalkkioiden tuntuva korotus, kun järjestelmän toteuttaminen siirtyy hyvinvointialueille ja valtio vastaa rahoituksesta. Taloudellisten kannusteiden lisäksi tarvitaan omaishoitoa tukevia palveluita, jotta omaishoitajien jaksaminen raskaassa työssään varmistetaan.

Yrjö Mattila

konsultoiva juristi

Sari Tervonen

toiminnanjohtaja

Omaishoitajaliitto

