Sujuva potilas-lääkärisuhde synnytti sairauskertomuksen lisäksi tarinan elämänkulusta.

Hyvinvointialueiden johtajat on valittu, ja matkamme hyvinvointialueiksi on uudessa vaiheessa. Uutta rakennetaan, mutta taloa ei voi olla ilman sokkelia. Sen muodostavat perusterveydenhuolto ja lähipalvelut. On olemassa monenlaisia ratkaisumalleja, mutta yksi on ylitse muiden.

Työskentelin Imatralla vuosina 1991–1995 omalääkärinä, ja tuo aika sisältää työurani lämpimimmät muistot. Työ oli mielekästä, monipuolista ja antoisaa. Väestövastuualueidemme työtä monipuolistivat lasten- ja äitiysneuvoloiden hoitaminen, kouluterveydenhoito ja ikäihmisten kotihoito. Omaan alueeseeni kuuluivat myös vanhainkoti ja kaksi psykiatrista palvelukotia: laaja ja mielekäs integratiivinen kokonaisuus. Näiden myötä minulle syntyi hyvä tuntemus väestövastuualueeni asukkaista ja heidän elämäntapahtumistaan. Olin osa alueemme elämää.

Monet epätavanomaiset käyntisyyt edustivat luottamusta ja mahdollisuutta olla mukana perheiden tapahtumissa. Sujuva potilas-lääkärisuhde synnytti sairauskertomuksen lisäksi tarinan elämänkulusta.

Usein lääkäriin tulon syy tuli hoidetuksi elämäntilannetta päivittäessä. Tästä oli hyötyä työn hallinnan kannalta sisällöllisesti ja ajallisesti. Kokemus vastaanotolle pääsyn varmuudesta jo sinällään vähensi palveluntarvetta ja mahdollisti tavallista lyhyemmät vastaanottoajat.

Potilaita oli päivittäin keskimäärin noin 25. Ammattitaitoisten hoitajien tekemän pohjatyön ansiosta jonoja ei syntynyt, karavaani kulki ja työmukavuuteni oli hyvä. Yksiköt olivat hallitun kokoisia ja hoitajat sitoutuneita.

Olen vieläkin kiitollinen näille ihmissuhdetaitoisille puurtajille. Hoitajien kokeneisuus sekä hyvät ja pitkäkestoiset asiakaskontaktit paransivat palvelujen sujuvuutta ja toivat asiakasystävällisyyttä ja toiminnallista tehokkuutta. He olivat onnistumisen avaintekijöitä.

Olisi toivottavaa, että palaisimme omalääkärijärjestelmään ja rakentaisimme siitä parannetun version. Meillä Etelä-Karjalassa ratkaisuksi olisi tarjolla kokeneiden yleislääkäreidemme kehittämä, nämä asiat tavoittava Oma tiimi -malli.

Onnistumisen ydintekijöitä ovat asiakasomistajuus, toimiva ajanvarausjärjestelmä ja alueellinen hoitaja-lääkärityöskentely. Digitalisaatio, sähköisen asioinnin ratkaisut ja erilaiset tekoälypohjaiset ja ennakoivan analytiikan sovellukset tukevat järjestelmää uusien toimintatapojen ja ratkaisumallien avulla.

Näiden avulla teemme toimivan, hyviä hoitoja tuottavan, ammattilaisia houkuttelevan, talouden kannalta kestävän ja ennen kaikkea asiakaslähtöisen järjestelmän. Kyse ei ole paluusta 1980-luvulle, vaan omalääkäritoiminnan päivittämisestä nykyaikaan.

Timo Salmisaari

psykiatrian erikoislääkäri

aluevaltuutettu (kesk)

Ruokolahti

