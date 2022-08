Karjalainen kirjoittaa elokuun alussa voimaan tulleesta perhevapaauudistuksesta.

”Tähän mennessä isät ovat jääneet pikkulapsiarjessa valitettavan usein taka-alalle, käytännössä työpaikoille, äitien pitäessä suurimman osan vanhempainvapaista.”

”Isät ovat lapselle aivan yhtä tärkeitä kuin äidit, ja lapset ovat isille aivan yhtä tärkeitä kuin äideille. On hyvä, että uudessa mallissa lähtökohtana on se, että molemmat vanhemmat käyttävät vanhempainvapaata, ja perheiden on tehtävä erikseen päätös siitä, että isä luovuttaa vapaitaan äidille. Näin myös yhteiskunta antaa selkeän signaalin siitä, että molemmat vanhemmat ovat tasa-arvoisessa asemassa lapsiinsa nähden; äiti ei ole lapsen ensisijainen hoitaja, eikä isä toissijainen apuri.”

”Jos ja kun isien rooli pienten lasten hoitovastuusta kasvaa, tietää se myös sitä, että naisten rooli työpaikoilla kasvaa ja yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat ja sitä kautta myös sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät.”

”Malli on kuitenkin pelkkä malli, jos se ei siirry käytäntöön. Neuvoloilla on nyt iso vastuu siitä, että tieto uudesta mallista tavoittaa perheet ja vanhemmat saavat tarvitsemaansa tukea sen hyödyntämiseen.”

Savon Sanomien mukaan töihin paluun ei pitäisi olla kärsimystä.

”Heinäkuun vaihtuessa elokuuksi vilkkain kesälomakausi jää taakse ja työpaikoilla suunnataan kohti arkea. Kun edessä siintää pitkä syksy, talvi ja kevät, moni kokee asiantuntijoiden mukaan töihinpaluuahdistusta.”

”Kohtuullisessa määrin henkinen kuormittuminen päivärytmin vaihdoksesta kuuluu normaalielämään. Loma merkitsee vapautta olla, tulla ja mennä, työelämä taas henkilökohtaisesta vapaudesta tinkimistä. Niinpä esimerkiksi Jyväskylän yliopiston aivotutkija Tiina Parviainen kehottaa armollisuuteen itseä kohtaan. Keholta ja mieleltä ottaa aikansa sopeutua takaisin päivittäiseen aherrukseen.”

”Työhyvinvoinnista keskusteltaessa on varottava ahdistuksen paisuttelua. Lomalle on aikansa, mutta se on suurimmalle osalle verraten lyhyt jakso vuodenkierrossa. Jaksamisen ydin onkin siinä, miten arki rakentuu työn ja vapaa-ajan välillä ja miten palautuminen onnistuu päivittäisinä ja viikoittaisina lepoaikoina.”

”Työn ei pitäisi olla kärsimystä. Sen tulisi antaa paitsi toimeentuloa, myös jäsennystä ja merkityksellisyyttä elämään. Jos mielekkäitä asioita kokee voivansa tehdä vain vapaa-ajallaan, ja työ tuntuu olevan vailla mieltä, elämästä tulee kohtuuttoman raskasta. Jos töihin paluu aivan aidosti ahdistaa, saattaa olla aika tehdä vakavampia johtopäätöksiä toimenkuvasta, työpaikasta tai jopa valitusta urasta.”