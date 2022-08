Vaikka muutama liiketila olisikin tyhjänä, löytyy Helsingistä yllin kyllin ostettavaa.

Johan van der Meer määritteli Kaivokadun eteläpuolisen Helsingin ”saavutettavuuden syrjäseuduksi” (HS Mielipide 30.7.). Eteläinen Helsinki sijaitsee niemellä ja siitä seuraavat omat haasteensa. Liioittelu on joskus hyvä tyylilaji, mutta esittäessään, että Kaivokadun eteläpuolelle pääsee vain raitiovaunulla, sortuu kirjoittaja muunneltuun totuuteen.

Kaivokadun eteläpuolelle pääsee toki raitiovaunulla: linjoilla 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 10 – aika monta linjaa. Toisin kuin van der Meer kirjoittaa, myös bussilla pääsee Kaivokadun eteläpuolelle: ainakin linjoilla 20, 22 ja 30. Eikä maksa paljon.

Näiden bussi- ja raitiovaunulinjojen tarjontaa täydentävät kaupunkipyörät sekä sähköpotkulaudat.

Helsingin keskusta-alue on kompakti, joten reipas ihminen pääsee omilla jaloillaankin kätevästi ja kohtalaisen ripeästi useimpiin paikkoihin, ilmaiseksi.

Ahdas niemi on kadunvarsipysäköinnin kannalta hankala, mutta Kaivokadun eteläpuolella on muutamakin iso maanalainen pysäköintilaitos. Keskustaan on myös viime aikoina perustettu jonkin verran moottoripyörien parkkipaikkoja, eli moottoripyörällä on entistä kätevämpää käydä Helsingin keskustassa.

Lehtijutuissa on käsitelty muun muassa Aleksin ja Forumin tyhjiä liiketiloja. Punavuoressa ja Ullanlinnassa on kivijalkaliikkeitä pilvin pimein eikä liiketiloja tyhjinä juuri lainkaan.

Vaikka muutama liiketila olisikin tyhjänä, löytyy Helsingistä yllin kyllin ostettavaa. Verrattuna muihin ostosparatiiseihin Helsingin keskusta tarjoaa lisäksi Esplanadin, empirekeskustan ja muuta tyylikästä arkkitehtuuria, ihania puistoja, monipuolisia kulttuuripalveluja sekä tukevan kattauksen viihtyisiä terasseja.

Jouko Vallikari

diplomi-insinööri, eläkkeellä

Helsinki

