Omalääkärijärjestelmän perusta on pitkäaikainen hoitosuhde

Pentti Itkonen otti kantaa omalääkärijärjestelmään (HS Mielipide 1.8.).

Käsittääkseni omalääkärijärjestelmä pyrittiin kehittämään sen vuoksi, että potilaalle muodostuisi pitkäaikainen hoitosuhde yhteen lääkäriin, joka ajan mittaan oppisi tuntemaan potilaan ja tämän sairaudet.

Ainakin täällä pääkaupunkiseudulla ajatus on täysin vesittynyt. Monisairaskroonikkona – ja nykyisin jo vanhuksena – kaipaan pikemminkin yleislääketieteen erikoislääkäri -tasoista vastaanottoa esimerkiksi kerran vuodessa. Silloin käytäisiin läpi ihminen kokonaisuutena kaikkine sairauksineen ja lääkkeineen.

Sen sijaan käytännössä tapaan lähes jokaisella terveyskeskuskäynnilläni uuden ”omalääkärin”. He ovat nuoria lääkäreitä, jotka suorittavat pakollista, tutkintoon kuuluvaa työskentelyä perusterveydenhuollossa. Joukossa on ollut myös muutama erittäin ammattitaitoinen nuori lääkäri, jonka olisin mielelläni ottanut omalääkärikseni koko loppuelämäksi. On ihan luonnollista, että tuossa elämänvaiheessa nuoret lääkärit siirtyvät muualle jatkamaan erikoislääkäriopintoja.

Monisairas kroonikko

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

