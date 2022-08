Huolimatta yksinyrittäjien työn yhteiskunnallisesta tärkeydestä heidän ansaitsemansa leipä on kapeaa.

Suomessa on yli 200 000 yksinyrittäjää, jotka muodostavat Suomen talouden selkärangan. Yksinyrittäjät ovat muun muassa parturikampaajia, kuljetusalan yrittäjiä, luovan alan osaajia ja muita alojensa ammattilaisia, jotka tarjoavat yhteiskuntamme kannalta elintärkeitä palveluja. Huolimatta yksinyrittäjien työn yhteiskunnallisesta tärkeydestä heidän ansaitsemansa leipä on kapeaa, eikä heidän tulotasonsa vertaudu täysin tavalliseen palkansaajaan, koska he vastaavat itse omien sosiaalivakuutusmaksujensa maksamisesta.

Yrittäjän tulisikin tienata vähintään 1,5–2-kertaisesti tavalliseen palkansaajaan nähden, jotta hän voisi suoriutua yrittäjän yel-eläkemaksuista. Monien pienyrittäjien vaihteleva tulotaso johtaa usein tilanteeseen, jossa he eivät pysty kuukausitasolla maksamaan yel-maksujaan täysimääräisesti. Aikaisemmin eläkemaksuja pystyi maksamaan joustavasti, mutta järjestelmää ollaan hallituksen aloitteesta muuttamassa alivakuuttamisen vaikeuttaessa nykyisten yrittäjäeläkkeiden maksua. Ratkaisuksi tilanteeseen esitetään, että pienyrittäjät maksaisivat yel-maksuja joka kuukausi samassa suhteessa kuin verrannollisilla aloilla toimivat palkansaajat.

Ilmiön tarkasteleminen alivakuuttamisen näkökulmasta ei kuitenkaan ole kestävää. Lähestymistapa ei ota huomioon sitä tosiasiaa, että pienempien eläkemaksujen maksaminen kuukausitasolla on monille pienyrittäjille taloudellinen pakko eikä tahtotila, mikäli he haluavat ylipäänsä tulla toimeen. Jos nykyinen hallituksen esitys yel-maksujen maksamisesta toteutuisi, ei monen pienyrittäjän työ olisi enää taloudellisesti kannattavaa, sillä valtaosa heidän ansioistaan menisi ainoastaan eläkemaksujen kattamiseen.

Yrittäjien eläkelain muutosta vastustava adressi sai alle viikossa yli 50 000 allekirjoitusta, mikä kertoo pien- ja yksinyrittäjien huolesta. Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan 44 prosenttia yksinyrittäjistä kertoo tienaavansa alle 2 000 euroa kuukaudessa, mutta eläkejärjestelmä on viritetty tasolle, jossa heidän pitäisi tienata keskimäärin kaksi kertaa tuon summan verran. Hallituksen tavoite yel-maksujen tasosta on täysin utopistinen, eikä tule johtamaan eläkejärjestelmämme kassavajeen korjaantumiseen, vaan pienyritysten pakkosulkuihin. Ratkaisuja eläkejärjestelmämme toimivuuteen pitäisikin löytää rakenteellisten uudistusten kautta eikä kurittamalla kädestä suuhun eläviä pienyrittäjiämme.

Markus Myllyniemi

viestintäalan yksinyrittäjä

Kirkkonummi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.