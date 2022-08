Kun energia loppuu, ei auta, vaikka pankkitilillä olisi miljoona, jos ei ole mitään, mitä ostaa.

Tulevan syksyn ja talven energiakriisi ja kansalliset energiansäästökeinot ovat olleet viime aikoina keskustelun aiheena sosiaalisessa mediassa. On selvää, että viime vuosikymmeninä suomalaiset ovat tottuneet elämään leveämmin kuin mihin meillä yhteiskuntana olisi todellisuudessa ollut varaa. Monille tuntuu olevan hankalaa erottaa perustarpeet ja ylellisyys toisistaan.

Energian säästämiseksi suomalaisille kotitalouksille on ehdotettu muun muassa huonelämpötilan laskemista 18–19 asteeseen ja suihkussa käynnin rajoittamista vartista viiteen minuuttiin. Tämä on herättänyt ällistyttävän määrän vastalauseita ja pöyristelyä, aivan kuin ehdotus olisi täysin kohtuuton.

Tulevana syksynä ja talvena energiaa on tarjolla rajallinen määrä ja se pitäisi saada riittämään kaikille suomalaisille. Kun se loppuu, ei auta, vaikka pankkitilillä olisi miljoona, jos ei ole mitään, mitä ostaa. On vaikeaa ymmärtää ihmisiä, joilla on otsaa valittaa, että kyseessä on taas vain valtion yritys kontrolloida ja pakottaa kansalaisia elämään vaatimattomammin.

Energian säästäminen pitämällä huonelämpötila talvisin 18–19 asteessa ei ole mitenkään kohtuuton edellytys. Kulkevathan suomalaiset kesällä shortseissa ja t-paidoissakin samoissa lukemissa. Jos lämpötila tuntuu alkuun liian kylmältä, niin villapaidan ja -sukkien pitäminen sisätiloissa on talvisin ihan normaalia. Yli vartin kestävässä suihkussa seisoskelussa ja lämpimällä vedellä lotraamisessa ei ole kysymys perustarpeesta vaan mukavuudenhalusta. Keskivertoihminen kykenee peseytymään alle viidessä minuutissa ja haalealla vedellä. Suihkussa ei myöskään tarvitse käydä päivittäin, ellei sitten satu esimerkiksi tekemään fyysistä työtä.

Totta puhuen voisi kuvitella jokaisen itseään isänmaalliseksi kutsuvan suomalaisen pyrkivän näihin säästötoimiin ilman energiakriisiäkin – olemmehan perinteisesti olleet vaatimattomia, säästäväisiä ja sopeutuvaisia. Kun otetaan huomioon, miten suuriin muutoksiin suomalaiset kykenivät sopeutumaan esimerkiksi talvi- ja jatkosodissa, ei voi kuin ihmetellä, miten matalampaan huonelämpötilaan ja lyhyempään peseytymisaikaan sopeutuminen voi olla joillekin näin ylitsepääsemätön ongelma.

Alice Girs

kaupunginvaltuutettu (ps), rakennus- ja lupalautakunnan jäsen

Turku

