Nimimerkki Huolestunut vanhempi kuvasi (HS Mielipide 2.8.) myös omalle perheelleni tuttua tilannetta, jossa päiväkotiin saapuessa vastassa on pimeitä huoneita, autioita käytäviä ja takahuoneessa oleva hoitaja, joka vaikuttaa hivenen ärsyyntyneeltä siitä, että lapseni on tullut päiväkotiin.

Joskus taas kun lapseni saapuu muiden lasten seuraan aamiaiselle ja alkaa protestoida isän poistumista, joudun erikseen pyytämään, että tulisiko joku työntekijä edes ohimennen tervehtimään poikaani, jotta hän kokee olevansa tervetullut.

Tässä on kyse myös henkilökunnan viitseliäisyydestä: kaikkea ei voi panna kuormittavan työn ja henkilöstöpulan piikkiin. Aivan sama tilanne on monen muunkin työpaikalla, mutta ei se ole peruste suhtautua välinpitämättömästi asiakkaisiin. Kunta-ala sai juuri meitä vanhempia kuormittaneen lakon jälkeen kaikkien aikojen palkankorotuspaketin, ja mielestäni kaupunkilaisilla on myös oikeus odottaa henkilöstöltä jotain sen vastineeksi.

Yksi vaihtoehto on sekin, että me vanhemmat menemme lakkoon ja otamme lapsemme pois päiväkodista. Harkitsen sitä jo vakavasti.

Huolestunut isä

