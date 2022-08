Ylen tekstitysten on palveltava useita eri ryhmiä

Kari Tirronen kritisoi mielipidekirjoituksessaan Ylen ohjelmatekstitysten selkeyttä (HS 1.8.).

Asia on tärkeä ja palaute tervetullutta. Ylen tekstitysten on palveltava monia eri ryhmiä, jolloin on haettava toimivinta ratkaisua.

Nyt käytössä oleva ohjelmatekstityksen fontti on tietynlainen kompromissi. Ohjelman taustavärin vaihtelu vaikuttaa luonnollisesti tekstin luettavuuteen, mutta myös tekstin taakse sijoitettu palkki on monelle katsojalle haastava, minkä lisäksi se rajaa kuvaa. Suomalaisilla on käytössään hyvin laaja kirjo laitteita, joilla Ylen ohjelmia katsotaan, ja siksi esimerkiksi taustavärin lisääminen teksteihin voisi aiheuttaa monelle katsojalle teknisiä haasteita.

Ohjelmatekstitykset ovat tärkeä osa saavutettavuutta. Ylen tekstityspalvelu on kattava sekä suomeksi että ruotsiksi, ja lisäksi tv:n suoratekstitysten määrää on lisätty viime vuosina. Kehitämme saavutettavuuspalveluitamme jatkuvasti myös yhdessä erityisryhmiä edustavien tahojen kanssa.

Johan Aaltonen

tv-päällikkö

Minna Pöntys

saavutettavuusvastaava, Yle

