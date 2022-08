Opettajankoulutuksen kehittäminen on tärkeää ja asioita on hyvä pohtia yliopistoissa, jotka päättävät opinnoista autonomiansa puitteissa.

Varhaiskasvatuksen opettajan työn vaativuus on lisääntynyt samanaikaisesti alan resurssipulan ja lisääntyneiden tehostamisvaateiden kanssa. Huoli alan veto- ja pitovoimasta on aiheellinen. Nuori alan vaihtoa suunnitteleva opettaja mielipidekirjoituksessaan (HS 2.8.) toi esiin kokemuksia sekä haasteita, joita vastavalmistunut työelämään siirtyessään voi kohdata.

Ennen koronavirusaikaa tehdyssä selvityksessä (2018) varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa opiskelleista 84 prosenttia oli tyytyväisiä tutkintoonsa työelämän kannalta. Koronavirusaika on tuon jälkeen haastanut niin opettajaksi kuin muillekin aloille opiskelevia. Opettajankoulutuksen kehittäminen on tärkeää, ja kirjoituksessa esiin tuotuja asioita on hyvä pohtia yliopistoissa, jotka päättävät opinnoista autonomiansa puitteissa. Me Opetusalan ammattijärjestössä (OAJ) pidämme käytännön työelämässä harjoittelua tärkeänä osana opettajankoulutusta.

Opettajankoulutus ei kuitenkaan pysty tarjoamaan kaikkea sitä, mitä uusi opettaja käytännön työssä tarvitsee. Oleellista on tuoda työelämän induktiovaiheeseen käytännöt, joiden avulla tuetaan ammatillisen kehityksen jatkumoa. Uusien opettajien tukemiseksi tarvitaan toimiva, riittävä perehdytys sekä mentorointia ja vertaistukea. Niillä voidaan edistää opettajan työhön kiinnittymistä, jaksamista sekä ammatillisen identiteetin ja osaamisen kehittymistä.

Anitta Pakanen

puheenjohtaja

Varhaiskasvatuksen opettajien liitto

Auli Setälä

erityisasiantuntija

Opetusalan ammattijärjestö OAJ

