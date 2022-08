Lapin Kansa kirjoittaa, että Nato näkyy jo Suomessa.

”Puolustusvoimien kalenteri alkoi täyttyä kansainvälisistä harjoituksista sitä mukaa, kun Nato-jäsenyyden hakuprosessi eteni keväällä.”

”Kesän aikana Suomessa on nähty Nato-maiden sotalaivoja, lentokoneita ja helikoptereita. Kansainväliset joukot ovat harjoitelleet ainakin pääkaupunkiseudulla, Niinisalossa, rannikolla, Utissa – ja Rovajärven ampuma-alueella.”

”Yhteisissä harjoituksissa ei ole kyse suomalaisten opettamisesta puolustusliiton tavoille.”

”Suomen Puolustusvoimien taival Nato-yhteensopivaksi armeijaksi alkoi käytännössä 1990-luvulla. Silloin Suo­mi hankki Hornet-hävittäjiä, ja uusien koneiden myötä sotilasilmailun kieli vaihtui suomesta englanniksi.”

”Muut puolustushaarat seurasivat perässä. Hitaasti mutta varmasti itä- ja länsikalusto muuttui lähes pelkästään lännestä hankituksi, ja samalla organisaatio, toimintatavat ja jopa sähkökytkentöjen liittimet standardisoitiin Naton kanssa yhteensopiviksi. – – Monessa asiassa Suomi on jopa Nato-yhteensopivampi kuin osa puolustusliiton nykyisistä jäsenmaista.”

”Kansainväliset sotaharjoitukset ovat osa kansainvälisen politiikan strategista viestintää. Viesti on kohdistettu Venäjälle ja se kuuluu: vaikka liittymisprosessi on vielä kesken, Suomi on jo osa länsiliittoa.”

Aamulehden mukaan energiatalkoita ei voi sysätä vain kotitalouksille.

”Puheet sähköjen katkaisemisesta kylmimpään vuodenaikaan kuulostavat käsittämättömiltä pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Millä muilla tavoin sähköyhtiöt ja valtio osallistuvat talkoisiin?”

”Ensi vuoden alkuun on ennustettu kaikkien aikojen hintapiikkejä. Valtiovarainministeriön tiistaina alkaneissa budjettineuvotteluissa toivottavasti keskustellaan vakavasti myös sitä, miten niihin varaudutaan. Jos sähkölasku kasvaa pahimpien arvioiden mukaan jopa 10–15-kertaiseksi, moni on pulassa. Joissakin maissa valtio tukee kansalaisia energiakriisissä. Esimerkiksi Ruotsissa hallitus tuki kotitalouksia rahallisesti tämän vuoden alun korkeiden sähkölaskujen vuoksi. Suomessa sähkön siirtohintojen lähes mielivaltaiselta tuntunut nousu saatiin onneksi kuriin viime vuonna. Kuluttaja maksaa silti yhä siirtolaskussa arvonlisäveron lisäksi sähköveroa, joka muodostaa siirtolaskusta lähes puolet.”

”Energiaturvallisuus on taattava tulevaisuudessa paremmin. Varavoimaloiden rakentaminen, eteenpäin katsova energiapolitiikka ja investointi uusiutuviin energiamuotoihin kuuluvat siihen valmiuteen.”

”Ehkä kriisi poikii jopa uusia keksintöjä energian varastoinnille pahan päivän varalle.”