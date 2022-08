Suihkussa suurin osa vedestä menee hukkaan, vadista sienellä pestessä ei juuri lainkaan.

Välttääksemme ensi talvena epätodennäköiset mutta mahdolliset kiertävät sähkökatkot tulisi meidän opetella säästämään sähköä ja vettä jo ajoissa. On tutkittu, että suihkussa kuluu viidessä minuutissa 60 ja kahdessakymmenessä minuutissa 240 litraa vettä. Julkisuudessa on esitetty suihkuajan pudottamista viiteen minuuttiin. Hyvä niinkin, mutta tehokkaampiakin keinoja on: pesuvadin käyttö ja pyyhkiminen kostealla pyyhkeellä.

Suihkussa suurin osa vedestä menee hukkaan, vadista sienellä pestessä ei juuri lainkaan. Kostealla pyyhkeellä kehon pyyhkiminen vie vettä minimaalisesti. Pyyhe riittää, kun iho ei ole juurikaan likainen.

Kesäpaikassamme saunomme savusaunassa. Pesuun riittää aina 2–3 kahdeksan litran vadillista eli 16–24 litraa kantovettä henkeä kohti. Yksi tukanpesuun, yksi vartalon pesuun ja yksi huuhteluun. Ja puhdasta tulee. Kylppärissä voisi käyttää keittiöjakkaraa vadin alustana hanan alla. Jakkara pehvan alle ei paljon maksa, jos haluaa istua.

Voimme säästää vettä pienin käyttäytymismuutoksin, kunhan luovumme suihkumukavuudesta taloutemmekin hyväksi. Taloyhtiöissä vedenkulutus laskisi roimasti niin kuin samalla yhtiövastikekin. Omakotitaloissa sähkölasku ja vesilasku pysyisivät kurissa.

Risto Moisio

Tampere

