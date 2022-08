Naton jäsenenä Suomi on aiempaa turvatummassa asemassa ja voisi lisätä tukeaan liittolaisten lisäksi myös Ukrainalle.

Suomi on liittymässä kollektiivisen puolustuksen perheeseen Natoon. Tämä vaatii kulttuurin muutoksen siinä, miten suomalaiset ymmärtävät puolustuksen ja mitä se vaatii.

Olemme sitoutuneet puolustamaan muita, ja vaikka olemme jatkossakin vastuussa Suomen puolustamisesta, se ei tulevaisuudessa enää tapahdu yksin. Tämä turva mahdollistaa myös aktiivisemman auttamispolitiikan, ei vain liittolaisten vaan myös esimerkiksi Ukrainan suhteen.

Suomessa on perinteisesti ajateltu, että Suomen panos esimerkiksi Viron puolustukseen on, että me puolustamme omaa maatamme. Aiemmin tämä on ehkä ollut ymmärrettävää, vaikka molemmat maat ovat Euroopan unionin jäseniä. Kun Suomen Nato-jäsenyys saa sinettinsä, tämä ajattelumalli ei enää ole riittävä.

Suomen on osallistuttava koko liittokunnan pidäkkeeseen. Konkreettisesti tämä tarkoittaa, että Suomen sotilaallisia suorituskykyjä on lähetettävä muihin liittolaismaihin. Heti on myös osallistuttava jo olemassa oleviin, Naton ennalta ehkäisevään pidäkkeeseen liittyviin operaatioihin. Turvallisuuspoliittisesti ja strategisen viestinnän suhteen olisi ensiarvoisen tärkeää, että Suomi uutena jäsenenä etupainotteisesti viestisi valmiudesta osallistua Naton käynnissä olevaan pidäke- ja puolustustoimintaan.

Käytännössä tämä voisi tarkoittaa pioneerikomppanian lähettämistä Viroon osaksi Britannian johtamaa taisteluosastoa. Suomella on hyviä kokemuksia yhteistyöstä brittien kanssa, logistiikka olisi Suomenlahden yli helppoa, ja se osoittaisi, että Suomi on heti valmis puolustamaan muita.

Suomi voisi myös osallistua Naton ilmapuolustustehtäviin joko Itämeren alueella tai Islannissa. Merivoimien aluksen lähettäminen osaksi Välimeren alueella toimivaa Naton merivoimakomponenttia osoittaisi symbolisesti tärkeällä tavalla Suomen huomioivan myös eteläisten jäsenmaiden huolia ja intressejä.

Koska Suomen ei tulevaisuudessa tarvitse puolustautua yksin, meillä on paremmat edellytykset tukea kumppanimaitamme, jotka eivät nauti Naton kollektiivisen puolustuksen tuomista eduista. Tuen lisääminen Ukrainalle on sodan jatkuessa tehokkain tapa vähentää myös itseemme tulevaisuudessa kohdistuvia sotilaallisia uhkia.

” Myöhemmin Suomi voisi kouluttaa ukrainalaisia sotilaita.

Puolustusvoimat on syystä ylpeä sen koulutuksen laadusta ja tehokkuudesta. Suomalaisten varusmieskoulutuksen saaneiden sotilaiden menestys Ukrainan puolustamisessa on todiste tästä laadusta. Puolustusvoimien antama koulutus YK:n sotilastarkkailijoille on kansainvälisesti arvostettua.

Suomi voisi tarjota ukrainalaisille räätälöityä koulutuspakettia sotarikosten tutkimisesta ja dokumentoinnista. Kuten olemme nähneet, venäläisten joukkojen sotarikoksissa riittää tutkittavaa vielä vuosiksi. Suomella on muun muassa sotilastarkkailijoiden ja Helena Rannan uraauurtavan työn seurauksena jo vuosikymmenien kokemus näiden rikosten tutkimisesta. Siitä on jo olemassa koulutuspaketteja, eikä räätälöinti olisi erityisen vaikeaa. Samalla korostuisi se, ettei Suomen Nato-jäsenyys millään muotoa muuta Suomen tukea ja antaumusta puolustaa kansainvälistä oikeutta.

Sitten kun Suomi on Naton jäsen ja kokemusta ukrainalaisten koulutuksesta on kertynyt, koulutusta voisi laajentaa niin, että Suomi kouluttaisi kokonaisia ukrainalaisia sotilasosastoja Suomessa. Suomi voisi myös lahjoittaa näille esimerkiksi pataljoonan kokoisille osastoille kaiken tarvittavan varustuksen. Kaikki ehdotukseen liittyvät rahalliset, juridiset ja käytännön haasteet ovat ratkaistavissa. Maanpuolustuskoulutus ry:n kautta löytyisi varmasti vapaaehtoisia reserviläisiä kouluttajiksi, ja tämä vahvistaisi myös monen sodan ajan tehtävien hallintaa.

Ulkomaisten joukkojen koulutus Suomessa on osa liittolaisuutta, ja sitä tehdään yhteisten harjoitusten muodossa jo nyt. Kyse on siis vain poliittisesta tahdosta. Suomen itsenäisyyden säilymistä avittivat ulkomailla koulutuksen saaneet jääkärit. Olemmeko me, kohta itsenäisyytemme turvallisimmassa tilassa, valmiita vastaavan tuen antamiseen?

Charly Salonius-Pasternak

Kirjoittaja on johtava tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa.

