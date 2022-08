Kokeilu antaisi arvokasta tietoa siitä, minkälaisia hyötyjä käyttötiloilla on mahdollista saavuttaa meillä Suomessa tai mitä haittoja ne mahdollisesti toisivat mukanaan.

Suomen huumepolitiikka noudattaa kokonaiskieltopolitiikkaa, mutta sen rinnalla kulkee haittojen vähentämisen politiikka. Haittojen vähentämiseen liittyen Suomessa otettiin vuosituhannen vaihteessa käyttöön useita toimintatapoja, kuten korvaushoito, ruiskujen ja neulojen vaihto sekä terveysneuvonta. Valvotut käyttötilat olisivat yksi keino lisää tässä kokonaisuudessa.

Sirpa Pursiainen kirjoitti Helsingin Sanomissa otsikolla ”Käyttöhuoneet eivät tuo ratkaisua huumeongelmiin” (HS Mielipide 3.8.). Näin tosiaan on – käyttöhuoneet eivät ole, eikä niiden ole ajateltukaan olevan, huumeongelmia yksinään ratkaiseva toimintamalli.

Käyttöhuoneet palveluineen on suunnattu erityisesti kaikkein syrjäytyneimmille, usein asunnottomille, huumeiden käyttäjille. Tällaisia ihmisiä Suomessa on eniten Helsingissä. Käyttöhuoneet ovat matalan kynnyksen palveluita henkilöille, joita normaaleilla palvelujärjestelmillä ei tavoiteta. Tavoitteena on vähentää huumeiden käyttöön liittyviä inhimillisiä tragedioita, kuten vakavia terveyshaittoja, yliannostuksia ja kuolleisuutta, sekä tarjota inhimillinen kohtaamispaikka erittäin haavoittuvassa asemassa oleville. Käyttötilatoiminnan tavoitteena on myös vähentää ympäristöhaittoja, joita huumeiden käytöstä julkisilla paikoilla aiheutuu.

Nyt eduskunnan käsittelyyn menossa oleva kansalaisaloite koskee käyttöhuonekokeilun mahdollistamista. Kokeilu antaisi arvokasta tietoa siitä, minkälaisia hyötyjä käyttötiloilla on mahdollista saavuttaa meillä Suomessa tai mitä haittoja ne mahdollisesti toisivat mukanaan. Jokaisen maan tilanne on erilainen, eikä suora konseptien kopiointi – saati johtopäätösten tekeminen muiden maiden kokemusten pohjalta – tarjoa riittävästi tietoa suomalaiseen päätöksentekoon.

Suomen huumeongelman ratkaisu edellyttää monipuolisia, oikea-aikaisia ja saavutettavia päihde- ja mielenterveyspalveluita. Tässä kokonaisuudessa käyttöhuoneet voisivat tarjota ratkaisun, jonka avulla kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevat huumeiden käyttäjät saisivat inhimillisempää kohtelua ja kuntoutumisen mahdollisuuden.

Olemme tilanteessa, jossa huumeiden käyttö vuosien valistustyöstä huolimatta lisääntyy ja on jo ylisukupolvista. Alle 25-vuotiaiden huumekuolemissa Suomi on Euroopan synkin maa. Useat asiantuntijatahot sekä päihde- ja asunnottomuustoimijat tukevat aktiivisesti käyttöhuonekokeilua. Myös Poliisihallitus on ilmaissut varovaisen myönteisen kantansa asiaan.

Onko meillä tässä tilanteessa tosiaan varaa jättää käyttötilakokeilu väliin?

Kimmo Karvonen

toimitusjohtaja

Sininauhasäätiö-konserni

