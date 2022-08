Sairaanhoitajan monivuotiseen koulutukseen tulisi sisältyä lääkelupakoulutus. Nyt vastavalmistunut pääsee ammattihenkilönä Valviran listalle, mutta ei saa antaa kipulääkettä potilaalle. Opiskelua vaativa lääkelupatentti suoritetaan vasta ensimmäisessä työpaikassa varsinaisen työn lomassa.

Työnantajan tulee varmistaa, että hoitaja on suorittanut tentin. Ilman tentin suorittamista hoitajaa ei voi sijoittaa mihinkään työvuoroon, jossa hänen vastuullaan olisi lääkkeiden antaminen. Tälläkin hetkellä sairaaloissa on hoitajia valittuna toimeen esimerkiksi teho- ja päivystysosastoilla, missä he opiskelevat tenttiin paineen alla. Samalla poissaolotilanteissa työkavereiden vuoroja vaihdetaan, jotta potilaat saadaan lääkittyä.

Opetusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Valviran ja terveydenhuollon koulutusyksiköiden ja vastaavien tahojen tulee kantaa vastuunsa tässä asiassa.

Ulla Keränen

kirurgiylilääkäri, operatiivisen tulosyksikön johtaja

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus)

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.