Karjalaisuus on myös suomalaisuutta

Uskoisin, että kukaan tuskin nykypäivänä kiistää sitä, etteikö Pohjois- ja Etelä-Karjalassa kukoistava nykykarjalainen kulttuuri olisi suomalaista.

Helsingin Sanomissa julkaistu Maura Häkin haastattelu (HS 31.7.) antoi kovin kapean kuvan Karjalasta, karjalaisista ja karjalaisuudesta. Jutusta sai helposti käsityksen, että karjalainen kulttuuri ei olisi suomalaista kulttuuria. Karjalan kohtalona on ollut jo vuosisatoja elää kahden kulttuuripiirin ja uskontokunnan välissä. Vuosisatojen ajalta löytyy useita eri rauhansopimuksia, joissa määritellyt rajalinjat ovat pirstoneet Karjalaa.

Tätä nykyä voidaan määritellä, että Karjalaa ovat esimerkiksi nyky-Suomeen vahvasti jo kauan kuuluneet Pohjois- ja Etelä-Karjala, niin sanottu luovutettu alue eli Laatokan Karjala, Karjalan Kannas ja Raja-Karjala sekä Venäjän tai Neuvostoliiton alueeseen kuuluvat Vienan, Aunuksen ja Tverin Karjalat. Asutusta näille alueille on tullut vuosisatojen aikana sekä läntisestä että itäisestä kulttuuripiiristä.

Uskoisin, että kukaan tuskin nykypäivänä kiistää sitä, etteikö Pohjois- ja Etelä-Karjalassa kukoistava nykykarjalainen kulttuuri olisi suomalaista. On myös jopa loukkaavaa kyseenalaistaa, etteivät sotien jälkeisen Karjalan menetyksen myötä ympäri muuta Suomea asutetut karjalaiset olisi olleet nimenomaan suomalaisia. Siirtokarjalaiset kun tekivät vuosia ja vuosikymmeniä töitä pyrkiäkseen tulla hyväksytyksi. He maksoivat kotiensa menetyksen myötä suuren hinnan koko muun Suomen puolesta.

Karjalan kieleen liittyvä huoli on aiheellinen, ja on erinomaista, että myös nuoret kielestä kiinnostuneet nostavat asiaa esille. Myös Karjalan liitto tekee yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja tukee karjalan kielen aseman tunnustamista kotimaisena kielenä ja saamista yhdenvertaiseen asemaan saamen kielen ja viittomakielen kanssa. Tulee kuitenkin myös muistaa, että niin nyky-Suomen Pohjois- ja Etelä-Karjalan, kuin myös luovutetun alueen Karjalan ihmisistä suurin osa puhui suomen kielen karjalaismurteita. Tulee siis huomioida, että karjalan kieli on vain osa karjalaista kulttuuria.

Jutussa tuotiin esille myös kritiikki Suomen valtiota kohtaan, jopa sorto. On totta, että karjalaiset kokivat monia epäkohtia ja epäasiallista suhtautumista siinä kohtaa, kun heidät asutettiin muualle Suomeen. Luovutetun alueen karjalaiset olivat kuitenkin myös itse vahvasti vaikuttamassa heidän asioitaan järjestettäessä. Jaakkimassa syntynyt Veikko Vennamo asutusasiainosaston johdossa, useat karjalaiset kansanedustajat sekä Karjalan liitto karjalaisten edunvalvontajärjestönä olivat vaikuttamassa siihen, että asuttamiseen ja omaisuuden korvauksiin liittyviin kysymyksiin saatiin tyydyttävät ratkaisut. Tässä tapauksessa kyseessä oli siis aktiivinen eikä mikään holhottava ihmisryhmä.

Karjala on siis alueellisesti, väestöllisesti, kielellisesti ja kulttuurisesti hyvin monimuotoinen. Olisi suotavaa tuoda se julkisuudessa esille myös sellaisena, karjalaiseen tapaan mieluusti myös ilon kautta.

Outi Örn

puheenjohtaja

Karjalan Liitto ry

