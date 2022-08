Suomi on maailman ainoa maa, jossa perusterveydenhuolto on sälytetty kuntien vastuulle.

Julkisuudessa on käyty keskustelua sairaalapäivystysten ruuhkista. Ministeri Aki Lindén (sd) on esittänyt henkilökunnan urakkapalkkausta ruuhkien purkamiseksi, ja sairaalajohtajat ovat pohtineet, että henkilökunnan hyvinvointiin voitaisiin panostaa nykyistä enemmän.

Keskustelun historiattomuus on hämmentävää, sillä päivystysten ongelmat eivät ole henkilökunnan jaksamisen ongelmia, vaan suoraa seurausta suomalaisen terveyspolitiikan viime vuosikymmenten valinnoista.

Suomi on maailman ainoa maa, jossa perusterveydenhuolto on sälytetty kuntien vastuulle. Kunnallisia terveyskeskuksiamme on tietoisesti aliresursoitu niin, että akuutteja lääkäriaikoja ei ole tarjolla, jolloin oireistaan huolestuneet kansalaiset hakeutuvat sairaaloiden päivytyksiin vaivoineen, jotka potilaan tunteva omalääkäri voisi hoitaa puhelimitse tai tapaamalla potilaan vastaanotollaan saman tien.

Toisaalta vanhusten hoitopaikat on hävitetty vetoamalla kotihoidon ensisijaisuuteen. Kunnat eivät ole kuitenkaan resursoineet riittävästi kotihoitoon, jolloin kotona selviämättömät vanhukset päätyvät sairaaloiden päivystyspoliklinikoiden käytäville.

Muualla EU:ssa perusterveydenhuolto on rakennettu itsenäisten yleislääkäriammatinharjoittajien varaan, ja kansalaisilla on vapaus valita hoitava lääkärinsä. Jonot yleislääkärivastaanotoille ovat näissä maissa tuntemattomia, ja sairaaloiden päivystyksissä on vain välitöntä sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita. Kun tämä järjestely toimii kaikkialla muualla EU:ssa, miksi se ei toimisi myös Suomessa?

Raimo Puustinen

yleislääketieteen erikoislääkäri

Tampere

