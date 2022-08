Kokouksiin toivottiin mahdollisimman passiivista osallistumista, jolloin saatiin hallitukselle ja isännöitsijälle mieleiset esitykset läpi.

Taloyhtiöiden etäkokoukset ovat huono uudistus. Tätä mieltä on Kari Toikka (HS Mielipide 31.7.). Hän on pitkälti oikeassa.

Etäkokousmalli otettiin käyttöön koronapandemian vuoksi, jotta kaikilla osakkailla olisi mahdollisuus osallistua päätöksentekoon yhtiökokouksissa. Ajatuksena ja myös osin käytännössä etäkokousmalli on toimiva, ainakin parempi kuin se, ettei ole mitään mahdollisuutta osallistua kokouksiin.

Isännöitsijät ja hallitukset huomasivat tilaisuutensa koittaneen. Kokouskutsujen mukana tuli jopa kieltoja ja vahvoja ohjeistuksia olla osallistumatta kokouksiin kokouspaikalla, eikä etäosallistumismahdollisuuttakaan aina ollut. Näin menetellen toivottiin mahdollisimman passiivista osallistumista, jolloin saatiin hallitukselle ja isännöitsijälle mieleiset esitykset läpi.

Usein päätettiin isoista, taloudellisesti merkittävistä hankkeista ilman että yhdelläkään osakkaalla olisi ollut tilaisuutta ilmaista näkemystään tai saada tietoa suunnitellusta hankkeesta.

Monissa tapauksissa paikalla kokouksissa olivat vain isännöitsijä ja hallitus tai hallituksen puheenjohtaja. On käynyt ilmi, että hankkeita oli sovittu jo etukäteen, ja osakkaiden sulkemisella pois päätöksenteosta varmistettiin laajojenkin, eikä aina edes tarpeellistenkaan, korjaushankkeiden käynnistäminen välittömästi.

Tulee kuitenkin muistaa, että osakkailla on aina oikeus osallistua yhtiökokouksiin kokouspaikalla, jonka on oltava yhtiön kotipaikkakunnalla tai yhtiöjärjestyksen määräämällä paikkakunnalla. Toisin sanoen hallituksella tai isännöitsijällä ei ole oikeutta rajoittaa osakkaiden osallistumista yhtiökokouksiin.

Jos osakkaalla ei ole etäosallistumista mahdollistavaa teknistä välineistöä tai hän ei hallitse niiden käyttöä tai hän ei vain halua käyttää etäosallistumismahdollisuutta, hänen osallistumistaan ei voida rajoittaa tai sulkea pois.

Osallistuminen yhtiökokouksiin etänä on sikäli erilaista, että siinä fokus voi kohdistua laitteiden toimintaan käsiteltävän asian sijaan. Saman pöydän ääressä keskustelu on aina hedelmällisempää. Etäosallistuminen on hyvä säilyttää vaihtoehtona mutta ei ainoana osallistumistapana.

Pekka Tuomiranta

Annukka Elgren

asiantuntija-neuvojia

Taloyhtiön osakkaat ry

