Viime aikoina on kauhisteltu paitsi uusien asuntoalueiden tiiviyttä, ahtautta ja muodostuvan kaupunkikuvan ankeutta, myös itse asuntojen laatua, joka ei enää täytä hyvälle asumiselle asetettavien vaatimusten minimiäkään. Helsingin Sanomissa (1.8.) oli useampikin hyvä kirjoitus, joissa puututtiin tilanteen syihin ja seurauksiin.

Mielestäni ensimmäinen ongelma on kaavoitus. Ilmeisesti poliittiset päättäjät painostavat kaavoittajia käyttämään niin suuria tonttien rakennusoikeuksia, että hyvien suunnitteluratkaisujen tekeminen ei ole enää mahdollista. Tämä koskee erityisesti Espoota ja länsimetron vaikutusalueelle rakentamista. On kummallista, että päättäjät eivät ymmärrä, että tietyn maksimin jälkeen rakennusoikeuden lisääminen johtaa nopeasti sellaisiin ratkaisuihin, joilla ei enää synny hyvää ympäristöä eikä hyviä asuntoja.

Toiseen ongelmaan puuttui Tuomas Perttulan ansiokas kirjoitus ”Rakentamista ohjaa huono sääntely” (HS Mielipide 1.8.). Se kertoi, miksi vanhat hyvät kerrostalotyypit lamellitalo ja pistetalo on haudattu ja tilalle on otettu niiden yhdistelmä, epäinhimillinen massa, joka on sekä pitkä että paksu.

Kun porrashuoneita saa olla mahdollisimman vähän – ne eivät ole myytävää tilaa –, asuntoihin johtaa porrashuoneesta pitkä käytävä, joka kuuluu asuntoneliöihin mutta josta ei ole asunnoille mitään hyötyä.

Kolmas ongelma on itse asuntojen toiminnallinen ja miksei myös arkkitehtoninen laatu. Olen suunnitellut asuntoja aikana, jolloin aravamääräykset olivat voimassa. Ne takasivat hyvän asuttavuuden huoneiden minimi-pinta-aloineen ja säilytyskalusteiden minimimäärineen. Näitä täydensivät rakennusjärjestysten ohjeet ja rakennusvalvonnan asumiskulttuurin ylläpitämiseksi laaditut ohjeet.

On totta, että tällainen sääntely jähmetti suunnitteluratkaisut muutamaan tyyppiin, mutta moni silloinen normi, esimerkiksi säilytystilojen minimimäärä tai huoneiden minimileveys, voisi toimia oikein hyvin vapaissakin pohjaratkaisuissa. Poikani entisessä asunnossa ainoa makuuhuone oli niin kapea, että oli kiivettävä vuoteen yli, jotta pääsi huoneen toiselta puolelta toiselle.

Keittiön ergonomisuudesta on tehty monia tutkimuksia ja annettu suosituksia. Miten ergonominen on ”keittiö”, jossa kalusteet on pantu riviin yhdelle olohuoneen seinälle?

Entä sitten tämän laaduttoman asuntorakentamisen seuraukset? Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaaran HS:n toimesta tekemä selvitys uusien Espoon asuntoalueiden vetovoimaisuudesta (HS 1.8.) puhui karua kieltä. Espoossa, toisin kuin Helsingissä, uusilla asuntoalueilla hyvätuloisten osuus on pienempi kuin vanhoilla. Toisin sanoen, jos periaatteet uusia alueita rakennettaessa säilyvät tällaisina, hyvätuloisten osuus Espoossa pienenee.

Kehä II:n länsipään tuntumaan syntyneen valtavan tiilimuurin ohi ajaessani olen usein miettinyt, mitä tapahtuu, kun tällaisten talojen ainoa vetovoimatekijä – uutuudenviehätys – katoaa.

Marjatta Varsila

arkkitehti, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa.