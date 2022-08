Mikä on yhtiöiden oma yhteiskuntavastuu?

Asumme Helsingissä sähkölämmitteisessä erillistalossa, jonka määräaikainen sopimus menee vaihtoon 16.10. Olen alkukesästä eteenpäin seurannut tiiviimmin käytyä keskustelua sähkön hinnasta, omaa kulutustamme ja sähköyhtiöiden tarjouksia uutta sopimusta ajatellen. Kotitaloutemme käyttämän sähkön hinta tulee nousemaan moninkertaiseksi lokakuussa ja olen huolissani, kuinka taloutemme kestää tämänkaltaisen hinnannousun. Olen myös hämmästynyt siitä, että näin nopea ja korkea hintakehitys on Suomen valtion kaltaisessa maassa mahdollista.

Olemme kaikki tietoisia vallitsevasta maailmantilanteesta ja sen tuomista globaaleista haasteista. Useimmissa tapauksissa olemme myös valmiita yksilötasolla ottamaan osaa näiden haasteiden tuomiin kustannuksiin. Sanomattakin on selvää, että esimerkiksi Ukrainan kansa maksaa näistä haasteista tällä hetkellä kovinta hintaa. Mikä pistää silmään, on, että vallitsevassa energiakeskustelussa en ole havainnut sähköyhtiöiden tai muiden energiayhtiöiden avauksia, kuinka ne haluavat ottaa osaa säästötalkoisiin. Toisin sanoen, mikä on näiden tahojen oma yhteiskuntavastuu? Viimeaikaisissa uutisissa on esimerkiksi raportoitu eri polttoaineyritysten runsaista voitoista. Ihmettelen tätä suuresti.

Yhteiskuntamme kohtaamat globaalit haasteet eivät ole uusi asia, mutta näyttäisi siltä, että myös taloustieteessä on valmiuksia etsiä vaihtoehtoja, joissa maapallomme resurssit jakautuisivat tasa-arvoisemmin. Jo usean vuoden ajan on julkaistu kansainvälisiä taloustutkimuksia ja nykytaloutta kommentoivia artikkeleita, joissa talouden perusajatuksia pyritään laajentamaan siten, että yritysten tavoittelema numeerinen voitonmaksimointi saisi rinnalleen myös laajempaa arvonmuodostusta. Tämä keskustelu on erittäin mielenkiintoista ja hedelmällistä, jotta globaalissa maailmassamme talouden luomaa hyvinvointia riittäisi mahdollisimman monelle.

Olemme Suomessa energian suhteen tilanteessa, jossa haluaisin nähdä energiayhtiöiden osallistuvan näihin talkoisiin ja ottavan rohkeasti askelen kohti talousajattelua, jossa osakkeenomistajille tuotettu numeerinen arvonnousu ei ole ainoa tapa tuottaa arvoa yritykselle.

Nina Robbins

museologian dosentti

taidekonservaattori

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.