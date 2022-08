Kyse ei ole ollut siitä, etteikö vanhempi tai vanhemmat haluaisi toimia vauvan parhaaksi, vaan heillä ei kerta kaikkiaan ole ollut riittävästi tietoa.

Kuluva kesä on ollut äärimmäisen kuormittava terveydenhuollon ammattilaisille. Helsingin Sanomat (3.8.) uutisoi sekä päivystyksien kuormittumisista että Husin kätilöiden vaikeasta työtilanteesta.

Terveydenhuollossa on työntekijöiden toimesta todettu se, että yhden kriisin hoitaminen esimerkiksi päivystystyöntekijöiden urakkapalkalla ei yksinään poista terveydenhuollon ongelmia, vaan haasteet ovat ketjuuntuneet. Yksi solmu ketjussa estää sujuvan toiminnan monella muullakin osa-alueella.

Terveydenhuollon kuormittuminen näkyy myös sosiaalipalveluissa. Olemme Espoon perhesosiaalityössä tukeneet tänä kesänä erityisen monia vanhempia, jotka ovat kotiutuneet synnytyssairaalasta täysin riittämättömillä tiedoilla ja vailla minkäänlaista konkreettista oppia vastasyntyneen hoitoon liittyen. Kätilö toteaa Helsingin Sanomien haastattelussa ammattilaisten joutuvan tekemään riskipäätöksiä. ”Välillä on tuntunut hirveältä kotiuttaa potilas ja vaan toivoa parasta, ettei mitään kävisi.”

Meidän Espoon perhesosiaalityön sosiaalihuollon ammattilaisten näkemys on, että heikoilla valmiuksilla synnytyssairaalasta kotiutetuille perheille ei käy hyvin. Heikot valmiudet vastata vauvan tarpeisiin ja epävarmuus omasta hoitokyvystä ovat kokemuksemme mukaan johtaneet pahimmillaan vauvan hoidon laiminlyömiseen. Näissä meidän perheissämme kyse ei ole ollut siitä, etteikö vanhempi tai vanhemmat haluaisi toimia vauvan parhaaksi, vaan heillä ei kerta kaikkiaan ole ollut riittävästi tietoa. Riittämättömällä tuella uuden elämän alkumetreillä on kauaskantoiset seuraukset. Kiintymyssuhteen luominen on haastavampaa, jos vanhemmilla on koko ajan tunne, että he eivät riitä vauvalleen. Vanhemmat voivat jopa pohtia, onko heistä vanhemmiksi lainkaan.

Olemme perhe- ja sosiaalipalveluissa osaltamme auttamassa perheitä eri elämäntilanteissa. Toivomme kuitenkin kaikkien pohtivan keinoja terveydenhuollon tilan parantamiseksi pitkäkestoisilla ratkaisuilla. Jos asiakkaat ja potilaat eivät saa tukea oikeasta paikasta oikea-aikaisesti, niin ongelmat useimmiten kertaantuvat, ihmisten hädästä puhumattakaan.

Miia Kivilinko

perhesosiaalityön päällikkö

Espoon kaupunki

