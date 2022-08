”Häpeä, Joe”, huusivat omatkin – Presidentti Biden on ajautumassa kiusalliseen asemaan

Joe Bidenin koko uraa on leimannut tasapainoilu politiikan ja henkilökohtaisen vakaumuksen välillä.

Toukokuisena tiistaipäivänä olin Yhdysvaltojen pääkaupungissa Washingtonissa seuraamassa yhtä monista aborttioikeuden puolesta pidetyistä mielenosoituksista.

Roe vastaan Wade -päätös ei ollut vielä kaatunut, mutta verkkolehti Politico oli vuotanut julkisuuteen korkeimman oikeuden ratkaisuesityksen. Pelkkä ennakkotieto sai ihmiset protestoimaan.

Nyt tiedämme, että vuoto piti paikkansa. Korkein oikeus kumosi liittovaltion suojan aborttioikeudelle kesäkuussa.

Pääosin demokraateista koostuneen mielenosoittajajoukon raivolla oli osin yllättäväkin kohde: Yhdysvaltojen demokraattipresidentti Joe Biden.

Shame on Joe (Häpeä, Joe) oli kaikkialla raikunut iskulause.

On totta, että hyvällä tahdollakaan ei oikein voi sanoa, että Biden olisi presidenttiytensä aikana pyrkinyt erityisesti pitämään aborttioikeutta esillä.

Abortti on Bidenille vaikea asia. Hän on harras katolilainen ja on aiemmin urallaan vastustanut raskaudenkeskeytyksiä – senaattorina hän esimerkiksi kannatti vuonna 1982 perustuslain muutosta, joka olisi käytännössä kumonnut Roe vastaan Wade -ratkaisun.

Sittemmin Biden on mukautunut aborttioikeuden hiljaiseksi tukijaksi. Koko hänen uraansa on leimannut tasapainoilu politiikan ja henkilökohtaisen vakaumuksen välillä, eikä hän vieläkään vaikuta olevan täysin sinut asian kanssa.

” Biden ei vaikuta olevan täysin sinut asian kanssa.

Biden on sinänsä osoittanut olevansa valmis toimiin aborttioikeuden suojelemiseksi – hän esimerkiksi allekirjoitti heinäkuussa presidentin asetuksen, jonka pyrkimys on helpottaa pääsyä raskaudenkeskeytyksiin.

The New York Timesin mukaan presidentti on kuitenkin tehnyt avustajilleen selväksi, että hän ei edes haluaisi käyttää sanaa abortti. Hän suosii mieluummin sellaisia ilmauksia kuin ”lisääntymisterveys” ja ”oikeus valita”.

Tämä on ajamassa presidenttiä vaikeaan asemaan. Marraskuussa järjestettävien kongressivaalien yksi pääteema tulee vääjäämättä olemaan aborttioikeus, ja Bidenin puolueen eli demokraattien pitäisi olla sen keskeisin soihdunkantaja. Tekoja tai vähintään painavia sanoja odotetaan myös presidentiltä.

Onko hänestä siihen?

Kun toimittaja kesäkuussa huomautti joidenkin aktivistien pitävän Bidenia vääränä miehenä johtamaan aborttitaistelua, hän kuittasi kritiikin lyhyesti.

”Olen ainoa presidentti, joka heillä on.”

Kirjoittaja on HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja.