Opiskelijoiden asunnonhaku on kuumimmillaan. Loppuvuodesta 2021 hallituksella oli ilouutisia liittyen tulevien opiskelijasukupolvien asunnonhakuun: asuntopoliittisessa kehittämisohjelmassa opiskelija-asuntoja päätettiin lisätä niin, että ne ovat opiskelijoiden yleisin asumismuoto vuosikymmenen loppuun mennessä.

Kehittämisohjelman eduskuntakäsittely on sinettiä vaille valmis, mutta jo nyt tavoitteen ylle kerääntyy synkkiä pilviä. Erityisryhmien investointiavustuksen riittämätön myöntövaltuus uhkaa muodostua opiskelija-asuntorakentamisen pullonkaulaksi.

Investointiavustuksella tuetaan asuntojen rakentamista monille erityisryhmille ja se on opiskelija-asuntotuotannon keskeinen edellytys.

Vuosina 2013–2017 avustuksen myöntövaltuus oli noin 120 miljoonaa euroa vuodessa. Sote-uudistuksen epävarmuuksien takia avustuksen kysyntä väheni ja valtuutta leikattiin ylibudjetoinnin välttämiseksi. Syy oli budjettitekninen, eikä taustalla ollut tahtoa suitsia erityisryhmien asuntorakentamista. Päinvastoin hallitusohjelman mukaan riittävästä investointiavustuksesta huolehditaan.

Nyt investointiavustuksen kysyntä on elpynyt, ja myöntövaltuus uhkaa jäädä lyhyeksi. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara on arvioinut, että 120 miljoonan euron myöntövaltuudella valtaosaa haetuista hankkeista voitaisiin edistää. Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa myöntövaltuudeksi esitetään kuitenkin 90 miljoonaa euroa edellisvuosien tapaan. Vielä heinäkuussa asumisasioista vastaava ministeri Maria Ohisalo vakuutti, että myöntövaltuuden määrää arvioidaan uudelleen, mikäli se on alimitoitettu.

Toivottavasti budjettiriihessä pidetään kiinni hallitusohjelman ja asuntopoliittisen kehittämisohjelman linjauksista eikä riittämättömän myöntövaltuuden anneta muodostua opiskelija-asuntorakentamisen esteeksi.

Lauri Lehtoruusu

toiminnanjohtaja

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry

