Ilta-Sanomat kommentoi valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) esitystä ylimääräisestä lapsilisästä joulukuulle.

”Keskustan on pakko yrittää edes jotakin, kun eduskuntavaalit ovat ovella ja keskustan kohtalonhetki lähenee.”

”Tilanne keskustassa on sama kuin keväällä 2019. Kannatuksen tippuessa puolue vaihtoi puheenjohtajan, syksyllä 2020 Katri Kulmunista siirryttiin Annika Saarikon aikaan.”

”Kohtalokasta hetkeä eli kannatuksen tippumista alle 10 prosentin haamurajan keskusta yrittää lapsilisälupauksillaan estää. Ylimääräisen lapsilisän toteutuminen ei ole edes varmaa, hallituskumppanit eivät ole taputtaneet sille käsiään.”

”Keskusta on ollut koko ajan nykyhallituksessa vaikeassa asemassa. Kannattajat ovat sitä mieltä, että keskusta on väärässä hallituskokoonpanossa.”

”Saarikon uskottavuutta heikentää myös se, että hän on yrittänyt puhua kovemman talouspolitiikan puolesta. Tosiasia on kuitenkin, että Saarikon ja keskustan hallituksessa olon aikana Suomi on tehnyt velkaantumisen ennätyksen. – – Lapsilisälupauskin tehdään velan päälle.”

”Keskustan puheet ja teot hallituksessa ovat olleet siinä määrin ristiriitaisia, että kannatuksen vajoamien ei ole suurikaan ihme. Ellei uusia ihmeitä nähdä.”

Iltalehti kutsuu Saarikon lapsilisäavausta keskustan omaksi vappusataseksi.

”Vappusatanen-termi syntyi ennen edellisiä eduskuntavaaleja, kun demareiden silloinen puheenjohtaja Antti Rinne lupasi korottaa pieniä eläkkeitä sadalla eurolla.”

”Hallituspuolueet alkavat vääntää budjetista vasta elokuun lopussa, eikä olisi hirvittävän suuri ihme, jos demarit, vihreät ja vasemmistoliitto keksisivät vaatia omia vappusatasiaan jaettavaksi.”

”Ylimääräisen lapsilisän kaltaiset sadan miljoonan euron vaalilupaukset ovat valtion velkaantumisen mittaluokassa valitettavan pieni raha.”

”Sadan miljoonan tuhlaaminen on hyvin helppoa. Säästäminen onkin siten paljon kivuliaampaa.”

Kainuun Sanomat pitää Saarikon esitystä kannatettavana, sen ajankohdasta ja vaikuttimista riippumatta.

”Lapsilisiä, toisin kuin muita elämänvaihe-etuuksia, ei ole sidottu indeksikorotuksiin, jolloin niihin kohdistettu korotus olisi konkreettinen ja suora helpotus monelle – perusteltuakin.”

”Korotus koskisi myös niin sanotusti hyvätuloisia perheitä, sillä lapsilisiin on elintasosta riippumatta oikeus jokaisella suomalaisella. Hyvä niin.”