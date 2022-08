Liisa Hyssälän (kesk) aloitettua peruspalveluministerinä vuonna 2003 järjestin tapaamisen hänen kanssaan ja esitin ammatinharjoittajamallin selvittämistä Suomessa.

Raimo Puustinen kirjoitti (HS Mielipide 7.8.) ammatinharjoittajamallista keinona parantaa perusterveydenhuollon lääkäripalveluita. Kyseinen mallihan on vallitseva Keski-Euroopassa ja myös Tanskassa. Valtio maksaa niissä lääkäreille valtakunnallisen sopimuksen mukaisen vuosipalkkion, mutta lääkärit eivät ole palkkasuhteessa valtioon tai maakuntaan.

Näissä maissa yleislääkärille pääsee nopeasti ja joustavasti. Se puolestaan vähentää sairaaloihin kohdistuvaa kuormitusta. Ainoa ero Suomeen verrattuna tämä ei tietenkään ole. Merkittävä on myös terveydenhuollon julkisen rahoituksen ero, joka on 1–2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Yhden prosenttiyksikön ”hinta” on 2,3 miljardia euroa.

Liisa Hyssälän (kesk) aloitettua peruspalveluministerinä vuonna 2003 järjestin tapaamisen hänen kanssaan ja esitin ammatinharjoittajamallin selvittämistä Suomessa. Kehittämismyönteisenä henkilönä hän innostui asiasta. Juristi Jorma Backin laatima selvitys Yrittäjyys perusterveydenhuollossa valmistui vuonna 2004. Työmarkkinalakimies Backin johtopäätös oli se, että julkisen vallan antaessa lääkärille toimeksiannon ja maksaessa hänelle siitä palkkaa vastaavan korvauksen, kyseessä on työ- tai virkasuhde työnantajavastuineen. Tähän julkisesti rahoitettu ammatinharjoittajamalli sitten lässähti.

Terveyskeskusten omalääkärimallissa 1990-luvulla Porissa jokainen potilas pääsi omalle lääkärilleen samana päivänä. HS kirjoitti tästä 18.5.1991. Siinä oli ammatinharjoittamisen piirteet tuotu julkiseen palkkatyöhön niin pitkälle kuin se on mahdollista. Malli levisi koko Suomeen, ja vuonna 2000 80 prosenttia suomalaisista pääsi terveyskeskuslääkärin vastaanotolle alle viikossa.

Mielestäni kaikkia malleja pitää nyt hyödyntää, jotta saamme lääkärille pääsyn paranemaan. Se laukaisee osaltaan koko terveydenhuollon kriisiä. Omalääkärimallin toimeksianto valmistuu 15.8.2022, hoitotakuu säädetään syksyllä 2022 ja astuu täysin voimaan vuonna 2024, ostopalveluja ja ammatinharjoittamista tullaan hyödyntämään.

Suomalaiset ansaitsevat parempaa kuin nykyinen kriisiytynyt terveydenhuolto. Keinot siihen on olemassa ja niitä käytetään. Keskeinen niistä on perusterveydenhuollon vahvistaminen ja hoitoon pääsyn ja hoidon jatkuvuuden turvaaminen.

Aki Lindén

perhe- ja peruspalveluministeri (sd)

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.