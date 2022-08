Vieraiden ihmisten kanssa puhuessani tuntuu typerältä viitata puolisooni miehenä, sillä sana mies kertoo oikeastaan vain puolisoni sukupuolen.

Menin tänä kesänä naimisiin ja sain uuden nimikkeen: vaimo. Uusi nimike tuntuu hyvältä, se kertoo siitä, että jokin on muuttunut ja lujittunut minun ja puolisoni välisessä suhteessa. On useita aamuja, kun puolisoni katsoo minua valo silmissään ja kutsuu minua vaimoksi. Hymyilemme toisillemme ja vaimo-nimikkeen kautta pyrimme molemmat käsittämään suhteemme uuden muodon.

Näissä hetkissä kuitenkin konkretisoituu miehen ja naisen avionimikkeiden epätasa-arvoa jossain määrin ylläpitävä ero. En osaa kutsua puolisoani samaan tapaan millään suhdettamme korostavalla nimellä, sillä suomen kielessä miehelle ei ole samankaltaista avionimikettä kuin naiselle. On mies ja vaimo. Aviomies ja aviovaimo. Toisin kuin esimerkiksi englanniksi: husband and wife, wife and husband.

Vaikka pidän nimikkeestä vaimo, saa se tästä syystä aikaan myös ristiriitaisia tunteita. Mies ja vaimo. Mies oli mies jo ennen naimisiinmenoa ja nyt hän sai omistukseensa vaimon. Nainen, vaimo, puolestaan määritellään nimikkeiden kautta jälleen miehen kautta. Tämä tuntuu nykypäivänä kankealta.

Vieraiden ihmisten kanssa puhuessani, minusta tuntuu myös typerältä viitata puolisooni miehenä, sillä sana mies kertoo oikeastaan vain puolisoni sukupuolen. Samalla harmittelen sitä, etten saa kutsua puolisoani uudella muuttuneella nimellä, jonka myötä voisimme samaan tapaan hypistellä suhteemme muuttunutta muotoa.

Olisiko aika tehdä asiaan muutos? Muotoilimme häidemme jälkeisenä päivänä sopivaa nimikettä aviomiehelle ja yksi niistä jäi elämään: Huuspa. Hieman englannista lainattuja juuria, mutta sopivasti suomalaista väriä ja ainakin omaa huuspaani kuvaavaa lempeää ja hiukan hajamielistä luonteenlaatua.

Olisiko tästä uusi suomen kielen sana osaksi tasa-arvoisempaa avioliittoa?

Miitta Ojell-Järventausta

filosofian maisteri, psykologian opettaja, Tampere

