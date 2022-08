Kaleva kommentoi kohua, joka on syntynyt Amnesty Internationalin Ukrainan armeijan toimintaa koskevasta raportista.

”Amnesty tuskin alun perin oletti, että raporttia luetaan varsinkin Venäjällä kirjaimellisesti luettelona Ukrainan tekemistä sotarikoksista. Tarjottua herkkupalaa Kremlin ohjailema media tuhansine länsimaisine sometrolleineen osaa käyttää hyväksi ja tehdä Venäjästä uhrin.”

”Amnestyn raportti on sinällään viileää ulkomaisten ja siten ulkopuolisten tutkijoiden havainnointia noin paristakymmenestä ukrainalaiskaupungista rintaman liepeillä. Järjestö on lähettänyt tutkijansa paikalle periaatteessa oikeaan aikaan. Kriittisellä ja puolueettomalla tiedolla on sitä suurempi merkitys, mitä epäselvempi meneillään oleva kehityskulku on.”

”Mutta Ukraina-arvioissaan Amnesty erehtyy jo tutkimuksen lähtökohdassa: Ukraina ei vaaranna siviilejä ja torju hyökkäystä omasta toivomuksestaan.”

”Ukrainan toimia on voitava arvostella, mutta siviilien puutteellisesta suojelusta ukrainalaisia moittiva paperi ei ota huomioon sodan todellisuutta.”

”Venäjä ei arkaile tehdä sotarikoksia, joista Amnesty on aiemmin raportoinut.”

”Amnesty on tehnyt uraauurtavaa selvitystyötä esimerkiksi naisten oikeuksien puolesta ja havainnut ongelmia valtioiden tavassa suhtautua vähemmistöihin tai oikeuskäytänteisiin. – – Järjestö on pyytänyt anteeksi aiheuttamaansa mielipahaa, mutta paras olisi avata selvityksen kaikki taustat.”

Kauppalehti toteaa, että Yhdysvaltojen senaatti hyväksyi viikonloppuna presidentti Joe Bidenin ajaman ilmastopaketin

”Vuosien väännön jälkeen enemmistö amerikkalaispäättäjistä myöntää, että ilmastonmuutokselle on tehtävä jotain.”

”Ilmastopakettia on vesitetty matkan varrella, mutta se lupaa yhä satoja miljardeja dollareita yrityksille ja kansalaisille, jotka investoivat tuuli- ja aurinkovoimaan, sähköautoihin ja energiaa säästäviin remontteihin. Päästöjä on tarkoitus vähentää 40 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.”

”Presidentti Biden on onnistunut viime aikoina saamaan kongressissa läpi useita isoja lakihankkeita sirujen tuotannon tukemisesta aselakien kiristyksiin. Demokraatit toivovat, että se nostaa alamaissa madelleen presidentin suosiota ja puolueen kannatusta välivaalien lähestyessä.”

”Hyvä työllisyys tukee demokraatteja marraskuun välivaaleissa, mutta taantuman pelko ja korkea inflaatio satavat republikaanien laariin.”