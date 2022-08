Päätökset suomalaisen opiskelijaruokailun puolesta on tehtävä nyt

Hintojen nousu kurittaa pahasti opiskelijaruokaloita.

Monelle nuorelle opiskelijahintainen lounas on päivän ainoa ravitseva ateria.

Suomalainen opiskelijaruokailu on kansainvälisesti täysin ainutlaatuinen tuen muoto korkeakouluopiskelijoille. Tuetun aterian syö päivittäin noin puolet kaikista maamme opiskelijoista, ja monelle nuorelle opiskelijahintainen lounas on päivän ainoa ravitseva ateria. Nyt tasa-arvoa ja opiskelijoiden hyvinvointia lisäävä järjestelmämme on vaarassa romuttua kokonaan.

Ruoan raaka-aineiden kustannusten räjähdysmäinen nousu on lyhyessä ajassa vienyt koronan kurittamilta opiskelijaravintoloilta toimintaedellytykset. Helpotusta ei ole luvassa: Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n (Mara) mukaan ravintoloiden tukkuhinnat voivat nousta kuluvan vuoden aikana jopa 20 prosenttia.

Raaka-aineiden lisäksi myös ravintola-alan palkat ja kuljetuksen hintaan suoraan vaikuttavat polttoainekustannukset ovat nousseet merkittävästi. Muut ravintola-alan toimijat ovat siirtäneet korotukset hintoihin. Tuettuja aterioita tarjoavilla opiskelijaravintoloilla ei ole tällaista mahdollisuutta. Olemme tilanteessa, jossa emme kohta enää pysty tarjoamaan opiskelijoille Kelan suositusten mukaista ravitsevaa ruokaa siten, että toimintamme olisi enää missään määrin kannattavaa.

Hallituksen on syksyn budjettiriihessä nostettava opiskelija-aterioiden enimmäishintaa ja opiskelijoiden ateriatukea. Lisäksi opiskelija-aterioihin liittyvää päätöksentekoa on muutettava niin, että opiskelija-aterioiden enimmäishintaa ja ateriatukea tarkastellaan säännöllisesti. Näin toimitaan jo esimerkiksi lounasedun raha-arvon kohdalla.

Haluamme tarjota opiskelijoille terveellistä, maukasta ja edullista ruokaa myös jatkossa. Omin voimin emme nykyisessä toimintaympäristössä siihen enää pysty.

Opiskelijaruokailun tulevaisuuden puolesta: Campusravita, Juvenes, Kårkaféerna, Semma, Soihtu, Unica, Unicafe ja Uniresta.

Anne Immonen

ravintolaliiketoiminnan johtaja, Ylva

