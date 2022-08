Palvelujen joustavuus ja tarkoituksenmukaisuus ovat näkövammaisten opiskelun ja työssäkäynnin perusta.

Näkövammaiset ovat olleet kautta historian yksi työelämään tiiviimmin sijoittuvista vammaryhmistä. Tunnetuin näkövammainen työntekijä lienee ollut antiikin Kreikan runoilija Homeros.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) näkövammarekisteri on selvittänyt näkövammaisuuden profiilia Suomessa vuodesta 1983 alkaen. Rekisteriin ilmoitetaan suomalaiset näkövammaiset, jotka täyttävät Maailman terveysjärjestön (WHO) kriteerit näöntarkkuudesta. Rekisterin arvion mukaan Suomessa elää 55 000 näkövammaista, joista työikäisiä eli 18–64-vuotiaita olisi noin 12 000.

Teimme pitkittäistarkastelun rekisteröityjen näkövammaisten työllisyys- ja koulutuskehityksestä Suomessa vuosina 1983–2020. Tutkimustulokset osoittavat, että koko väestöön verrattuna täystyöllisten osuus jää näkövammaisilla matalaksi. Muutosta kuitenkin on. Täystyöllisten osuus on näkövammaisilla noussut vuoden 1995 17,8 prosentista 21,8 prosenttiin vuonna 2000, ja korkeimmalle vuonna 2018: 24,8 prosenttiin. Koko väestön tasolla työllisyysluvut ovat myös nousseet 1990-luvun alun laman jälkeen. Kansainvälisessä tarkastelussa suomalaisten näkövammaisten työllisyysluvut eivät poikkea muusta maailmasta.

Näkövammaisten koulutusaste on noussut hitaasti koko tutkimuksen tarkasteluajanjakson ajan. Koko väestön koulutustaso on noussut nopeammin, joten ero koko väestön ja näkövammaisten kesken kasvaa vuodesta toiseen. Näkövammaisten koulutusasteena korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut muutaman vuosikymmenen aikana selvästi. Näkövammaisten perusasteen varassa olevien määrä on sen sijaan vähentynyt. Koko väestöön verrattuna merkittävä osa näkövammaisista on perusasteen varassa.

Näkövammaiset sijoittuvat usein tehtäviin, joissa työskennellään toimistotyyppisessä kiinteässä työpaikassa, ja työssä käytetään tietoteknisiä välineitä. Sen sijaan liikkuva ulkotyö, erilaisten koneiden käyttö, myyntityö ja markkinointiala eivät näkövammaisia työllistä. Näkövammaisten työllisyyttä tutkittaessa on tärkeä tunnustaa työssäkäynnin mahdollistavien vammaispalvelujen merkitys. Palvelujen joustavuus ja tarkoituksenmukaisuus ovat näkövammaisten opiskelun ja työssäkäynnin perusta.

Silmäsairauksien varhainen diagnostiikka ja hyvä hoito ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että työikäisten näkövammaisten määrä laskee. Näkövammaisuus painottuu yhä enemmän ikääntyneeseen väestöön.

Seuraavien vuosikymmenten osalta näkövammaisten työllisyyden ja koulutuksen historia on kirjoittamatta. Näkövammaisten työllisyyden näkymiä tulevaisuudessa voivat vauhdittaa hallitusohjelmiin kirjattujen tavoitteiden selkeys ja esimerkiksi osatyökykyisten Suomen mallin onnistuminen.

Jos yhteiskunnalliset olosuhteet aiheuttavat vamman liittämällä joihinkin vammoihin arkkitehtonisia, ohjelmallisia tai asenteellisia haittoja, meidän on tiedettävä enemmän näistä rakenteellisista esteistä; mistä ne ovat tulleet ja miten ne voidaan poistaa. Tähän esteiden tunnistamiseen ja purkamiseen haastan jokaisen.

Laura Tolkkinen

tutkimuspäällikkö

näkövammarekisteri

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

