Mellunmäessä suunnittelutoimisto on innovoinut pitkospuut läpi lintujen suosiman viidakkomaisen alueen.

Luontokadon ehkäiseminen ei näy puistojen kehittämisessä. Helsingin kaupunki aikoo rakennuttaa pitkospuut Mellunmäen virkistysalueen uudelta kuntoilupaikalta vanhalle. Pitkospuut eivät suinkaan ylitä suota, vaan halkaisevat kostean ja luonnontilaisen metsän. Siellä ei ole polkuja, sillä ihmiset käyttävät metsää kiertäviä ulkoiluteitä.

Asukkaat ovat toivoneet uutta kuntoilualuetta nykyistä turvallisempaan paikkaan sekä lisää penkkejä ja roska-astioita. Näiden toiveiden toteuttaminen on alkanut. Se vain ei riitä. Suunnittelutoimisto on innovoinut pitkospuut läpi lintujen suosiman viidakkomaisen alueen. Merkkipaalut on jo isketty maahan.

Kaupunki vähättelee luonnontilaisen alueen turmelemista kirjoittamalla, että ”tilaa avataan hieman uuden pitkospuureitin kohdalta poistamalla vähäisesti pensaskasvustoa”. Luontokatoa enteilee myös suunnitelman teksti: ”Uuden kuntoilupaikan pohjoispuolista metsänpohjaa ennallistetaan ympäristöön sulautuvaksi.” Mielestäni nykyinen villi ja vihreä lehtimetsä pitäisi säilyttää tunnelman luojana.

Pitkospuiden rakentamisen ja metsänpohjan ennallistamisen hinnalla kannattaisi ennemminkin korottaa ja tasoittaa liian alava, kostea ja kuoppainen oleskelunurmi – Mellunmäen ainoa.

Mirja Reijonen

Mellunmäen asukas vuodesta 1970

Helsinki

