Lapsiperheen köyhyydellä on jopa elämänmittaiset vaikutukset. Kaikkein vaurioittavinta on vauvaperheiden köyhyys.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) ehdotti budjettiesityksessä ylimääräistä lapsilisää kaikille lapsiperheille. On erittäin tärkeä viesti, että valtiovarainministeriössä lapsiperheiden hätä halutaan ottaa vakavasti. Sen rinnalla tarvitaan pysyvä ratkaisu kaikkein heikommilla olevien lapsiperheiden avuksi.

Ensi- ja turvakotien liitto on muiden lapsi- ja perhejärjestöjen rinnalla ehdottanut, että lapsilisä etuoikeutetaan tulona perustoimeentulotuessa. Silloin lapsilisä ja sen korotukset käytännössä helpottaisivat kaikkein heikoimmassa asemassa olevien vauva- ja lapsiperheiden tilannetta.

Ehdotan, että tehdään lainmuutos, jolla lapsilisä etuoikeutetaan tulona perustoimeentulotuessa ja varataan uudistukselle eurot valtion talousarvioon 2023 sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön tulevissa neuvotteluissa. Nykytilanne on kohtuuton ja epäoikeudenmukainen kaikkein heikoimmilla olevien lapsiperheiden kannalta.

Perustoimeentulotuen varassa eläviä lapsiperheitä on paljon, ja tilapäiseksi avuksi tarkoitetun tuen varassa joudutaan elämään jopa useita vuosia. Sosiaaliturvaetuuksien riittämätön ja elinkustannuksista jälkeen jäänyt taso on laajan lapsiperheköyhyyden taustalla. Esimerkiksi lapsilisän reaaliarvo ensimmäisestä lapsesta on nyt 32 prosenttia matalampi kuin vuonna 1994.

Arviolta joka kymmenes lapsi elää Suomessa köyhässä perheessä. Tilanne on nopeasti pahenemassa. Ruuan ja energian hinnan nopea ja merkittävä kallistuminen pudottaa perheitä köyhyyteen jopa 13 000 uuden perheen verran (Itsenäisen juhlavuoden lastensäätiö). Tilanteesta on mahdotonta selviytyä ilman valtiovallan toimia.

Lapsiperheen köyhyydellä on jopa elämänmittaiset vaikutukset. Kaikkein vaurioittavinta on vauvaperheiden köyhyys, joka näkyy myöhemmin lasten elämässä muita yleisempinä mielenterveys-, päihde- ja syrjäytymisongelmina.

Vauva- ja lapsiperheköyhyyden määrätietoinen vähentäminen vaatii taloudellisia investointeja, euroja. Ne ovat kuitenkin inhimillisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kannattavia ja kestäviä investointeja. Vaikka valtion talous olisi kuinka tiukalla, niin rahat eivät voi aina loppua vauva- ja lapsiperheiden kohdalla.

Riitta Särkelä

pääsihteeri

Ensi- ja turvakotien liitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.