Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla tulisi olla stabiili ja viihtyisä työympäristö, jossa heillä on mahdollisuus tehdä työnsä hyvin.

Nimimerkki Huolestunut isä otti kantaa mielipidekirjoituksessaan (HS 4.8.) siihen, kuinka kaikkea ei voi kaataa varhaiskasvatuksessa esiintyvien epäkohtien osalta kuormittavan työn ja henkilöstöpulan piikkiin.

Lapseni aloitti viime viikolla kolmannen päiväkotisyksynsä valitettavasti jo totuttuun tapaan ilman omaa nimettyä opettajaa sekä toista hoitajaa. Päiväkodissa työskennellään henkilöstövajeessa osittain sijaisten voimin sillä välin kun uutta henkilökuntaa pyritään rekrytoimaan.

Vanhemman näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että jo olemassa olevat, jaksamisen äärirajoilla olevat työntekijät aloittavat lukukauden taas kerran vajaalla miehityksellä juuri silloin, kun henkilökuntaa kaivattaisiin enemmän kuin koskaan. Ryhmissä on tuttujen lasten lisäksi paljon uusia päiväkotitaipaleensa aloittavia pienokaisia, jotka ovat totuttelemassa uuteen arkeen kaivaten erityisen paljon tukea ja huomiota henkilökunnalta.

Mielestäni on väärin, että kehnoja työoloja vähätellään ja pyritään normalisoimaan vedoten lakon jälkeiseen palkankorotuspakettiin. On näköalatonta väittää, etteikö henkilöstövaje ja esihenkilön ja työkavereiden jatkuva vaihtuvuus vaikuttaisi sinnikkäimpienkin työntekijöiden työilmapiiriin, motivaatioon ja jaksamiseen. Se on inhimillistä. Koen sympatiaa lapsen päiväkodin osaavia ja sydämellään työtä tekeviä opettajia ja hoitajia kohtaan. He pyrkivät tekemään työnsä mahdollisimman hyvin haastavassa ympäristössä matalahkolla palkkatasolla.

Omalla työpaikallani ei ole normaalia palata kesälomilta töihin vuodesta toiseen samaan kaoottiseen tilanteeseen, jossa muuttumaton määrä töitä pyritään tekemään henkilöstövajeella sijaisten voimin. On sanomattakin selvää, että työpaikan prosessit, toimintatavat sekä tehokkuus kärsivät, puhumattakaan siitä miten tämä vaikuttaa päiväkodin lapsiin ja heistä huolissaan oleviin vanhempiin. Soisin varhaiskasvatuksen ammattilaisille riittävän stabiilin ja viihtyisän työympäristön, jossa heillä on mahdollisuus tehdä työnsä hyvin, ilman suurempaa huolta omasta jaksamisesta tai taloudellisesta pärjäämisestä.

Heidi Kjellman

konseptipäällikkö

Helsinki

