Olen elokuvien – ja erityisesti suudelmia sisältävien elokuvien – suuri ystävä.

Erinomaisen mielenkiintoisessa Maija Alanderin elokuvasuudelmia käsittelevässä artikkelissa (HS 6.8.) kohdassa ”Romanttista elokuvaa rakennetaan alusta asti kohti suurta suudelmaa, joka vapauttaa parin kamppailuistaan” näyttelijä Tommi Korpela totesi: ”Se on ollut mummoille elokuvateatterissa merkki, että kohta loppuu ja pääsee kotiin.”

Korpelan repliikki sai aamuisen kermakahvini läikkymään ja ärsytyskynnykseni ylittymään niin, että siitä saivat samoin tein kuulla sekä lähipiirini että joku Whatsapp-kaverinikin. Olen mummoikäinen, joskaan en mummo, mutta sen lisäksi olen elokuvien ja erityisesti suudelmia sisältävien elokuvien suuri ystävä.

Mummot eivät mene elokuviin vain odottaakseen niiden päättymistä ja saadakseen merkin niiden loppumisesta. Vaikea on uskoa sitäkään, että mummoja olisi raahattu vastentahtoisesti elokuvateatteriin, jossa he vain odottaisivat tietämäänsä lopun merkkiä päästäkseen tärkeämpien kotiaskareidensa pariin. Toki niitäkin elokuvia on, joiden päättyminen on helpotuksen hetki, mutta mummotkin menevät elokuviin nauttimaan teoksesta sen alusta loppuun. Kotiin ”pääseminen” voi tuntua joskus suorastaan haikealta.

Arvostamaltani Korpelalta tämä repliikki voi olla kevyesti lausuttu humoristinen toteamus, ja mummo-sana vain termi niille, joita elokuva ei kiinnosta. Entä millainen on pappojen elokuvakiinnostus? Minua saa kutsua huumorintajuttomaksi täti-ihmiseksi, joka pitää lillukanvarsissa vellomisesta, mutta elämme aikaa, jolloin sanoihin tartutaan herkästi ja niiden valinnan merkitys on korostunut. Siitä syystä tämäkin purskahdus.

Liisa Virtanen

Tampere

