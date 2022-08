Olen todella huolissani Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen henkilöstön siirrosta uuteen palkanmaksujärjestelmään.

Työntekijöiden palkanmaksun ongelmat Helsingissä ovat olleet uutisissa kuluneen kesän ajan valitettavaa vakiotavaraa. Karmeinta on, että osa työntekijöistä on jäänyt ilman palkkaa ja lomarahoja, saanut liikaa palkkaa tai vain osan siitä. Asiasta on tehty selvityksiä ja palkattu lisää väkeä ratkomaan ongelmia, mutta niitä on vain ilmaantunut lisää. Helsingin kaupungin uskottavuus työnantajana on kärsinyt pahasti.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aloittaessa ensi tammikuussa siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön palkanmaksu hyvinvointialueen vastuulle. Viime keväänä valittiin hyvinvointialueen palkanmaksujärjestelmän palvelutuottajaksi Sarastia oy sen jälkeen, kun Hus Asvia oli vetäytynyt tehtävästä. Hyvinvointialueellamme ei ole näin kiireisellä aikataululla muuta mahdollisuutta, kuin valita Helsingissä ongelmien kanssa kamppaileva Sarastia oy palvelun tuottajaksi. Kulunut kevät ja kesä ovat osoittaneet, että myös Hus Asvialla on ollut ongelmia tuottaa palkanmaksua oikein.

Ongelmia tulee, jos palkanmaksujärjestelmän muutosta ei valmistella huolella. Olen todella huolissani Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen henkilöstön siirrosta uuteen palkanmaksujärjestelmään. Vuodenvaihteen jälkeen hyvinvointialueemme on mahdollisten palkanmaksuun liittyvien ongelmien kanssa yksin, koska Vantaalla ja Keravalla ei ole enää velvollisuutta hoitaa asiaan liittyviä tehtäviä. Jos palkanmaksu epäonnistuu, mainehaitta on valtava, kuten Helsingin ongelmat ovat osoittaneet. Pahimmillaan se näkyy niin, että henkilöstö hakeutuu muualle töihin. Työntekijöiden palkat on maksettava oikein, oli palkanmaksujärjestelmä mikä tahansa. Vain siten pystymme tuottamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut laadukkaasti ja sujuvina motivoituneen ja riittävän henkilöstön voimin.

Kyse on noin 4 300 työntekijään kohdistuvasta muutoksesta, jollaisista on varmasti kokemusta sekä Vantaan että Keravan sosiaali- ja terveydenhuollossa. Muutosprojektissa ei pidä säästää aikaa eikä rahaa ja palkanmaksujärjestelmän on toimittava erilaisten palkanmaksutilanteiden mukaisesti. Siksi on syytä vaatia muun muassa seuraavia asioita.

Palkanmaksujärjestelmän muutosprojektissa on oltava riittävästi työntekijöitä, myös Sarastia Oy:n puolelta. Henkilöstölle on tiedotettava muutoksista hyvissä ajoin ja henkilöstö, varsinkin esimiehet, on velvoitettava osallistumaan koulutukseen, joka koskee palkanmaksujärjestelmään liittyviä muutoksia. Erilaisilla vapailla olevien työntekijöiden palkanmaksun yhteys esimerkiksi Kelan korvauksiin on huomioitava.

Palkanmaksussa tapahtuu virheitä. On siis luotava myös menettelytavat tämänkaltaiseen tilanteeseen, jotta työntekijä saa puuttuvan palkkansa mahdollisimman nopeasti. Ongelmatilanteissa henkilöstön on saatava nopeasti yhteys palveluntuottajaan niin puhelimitse kuin sähköisten järjestelmienkin kautta.

Palkanmaksujärjestelmän muutoksessa tulee aivan varmasti vastaan erinäisiä ongelmia, mutta suurin osa niistä on ennakoitavissa. Virheet ja puutteet palkanmaksussa ovat aina jonkun syy, ja niistä on myös kannettava vastuu.

Sirkka-Liisa Kähärä

aluevaltuuston puheenjohtaja

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

