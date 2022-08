Hämeen Sanomat uskoo, että koulutyötäkin viime vuosina haitannut koronavirusepidemia hellittää tänä lukuvuonna otettaan opiskelusta.

”Viheläinen tauti on yhä keskuudessamme, mikä tarkoittaa kuitenkin lähinnä varautumista sairastuneiden poissaoloihin.”

”Kesälomilta palataan kouluun, jota ei tarvitse käydä jatkuvassa epävarmuudessa. Silti tälläkin syksyllä on omat omaispiirteensä: sota jatkuu keskellä Eurooppaa heijastuen Suomeenkin ja vääjäämättä myös aikaansa seuraavien nuorten ihmisten elämään. Ukrainalaisten hätä on meidänkin hätäämme.”

”Koulussa voidaan keskittyä vihdoin taas – toivottavasti täysillä – perusasioihin: opiskeluun ja oppimiseen. Samaa toivoo kannanotossaan myös Opetusalan ammattijärjestö, joka on vedonnut, että kouluja koskevat isot uudistukset olisivat hetkeksi ohi. Se olisikin kohtuullista.”

”Ensi vuoden alusta koulutuksesta tulee kuntien merkittävintä verovaroin rahoittamaa toimintaa. Sekin on iso muutos ja toivottavasti hyvään suuntaan.”

”Jo hyvissä ajoin koronan kestäessä alettiin puhua uhkaavasta oppimisvajeesta. Nyt alkaa toden teolla aukkojen paikkaaminen. – – Valitettavan todennäköisesti heikoimmin koronasta ovat selvinneet sellaiset koululaiset, jotka normaaliolosuhteissakin tarvitsevat eniten tukea.”

”Vahingot ovat olleet hyvin moninaisia. Yksinäisistä on saattanut tulla vieläkin yksinäisempiä. Monta kertaa on käynyt ilmi, että palattaessa lähiopetukseen mieluisinta on ollut kavereiden tapaaminen. Nuoret tarvitsevat toinen toisiaan, mutta myös ohjaavaa ja rajat asettavaa aikuista.”

”Koulun alkaminen voi olla myös ahdistavaa. Lopultakin kaikkein tärkeintä on se, että koulussa on turvallista olla. Kaikki muu rakentuu sen päälle.”

Aamulehti vaatii tarkkuutta suojateille, joita koululaisetkin nyt taas runsain joukoin ylittävät.

”Liikenneturvan tilastot näyttävät, että hyvään suuntaan ollaan menossa: kymmenen viime vuoden aikana suojatieonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä on puolittunut. – – Yksikin luku tilastoissa on liikaa, ja moni vanhempi neuvookin pieniä koululaisiaan enemmän huoli kuin pykälät edellä: suojatien reunassa kannattaa aina odottaa, antavatko muut tilaa.”

”Ratin takana sääntöjen on oltava selvät. Sinne pätee myös uuden tieliikennelain säädös: Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.”