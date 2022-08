Rajaliikenteen pysähtymisellä on merkittävät vaikutukset kauppaan ja matkailuun.

Itä-Suomen saavutettavuus on suurissa vaikeuksissa. Sodan seurauksena aluerakenteen muutos on järisyttävä, kun yhteydet idän suuntaan ovat katkenneet. Liikennöinti Saimaan kanavalla on käytännössä kokonaan pysähtynyt. Saimaan kanavan liikenteen siirtyminen kokonaan maanteille tarkoittaisi 52 500 rekkaa vuodessa jo muutenkin korjausvelkaa omaaville väylille. Mahdollisimman iso osa kuljetuksista on siirrettävä raiteille ja parannettava nopeasti investoinneilla raiteiden välityskykyä.

Venäjällä toimineille yrityksille on tärkeää löytää korvaavia markkinoita. Siksi erityisesti kansainvälistyvien yritysten vientiponnisteluita on vauhditettava.

Rajaliikenteen pysähtymisellä on merkittävät vaikutukset kauppaan ja matkailuun. Matkailupalveluihin ja vähittäiskauppaan jää pitkäaikainen aukko venäläismatkailijoiden oleellisen vähentymisen vuoksi. Visit Finlandin kautta on lisättävä panostusta Lakeland-alueen kansainväliseen markkinointiin.

Itäisen Suomen tuulivoimakysymyksen ratkaisua ei voi enää lykätä, sillä se johtaa merkittävään eriarvoisuuteen maan eri alueiden välillä. Itäisessä Suomessa tuulivoiman yleistyminen on ollut lähes mahdotonta, kun tuulivoiman ja puolustusvoimien tutkajärjestelmien yhteensovittamista ei ole ratkaistu. Tuulivoiman mahdollistaminen laukaisisi miljardi-investoinnit itäiseen Suomeen ja lisäisi koko Suomen huoltovarmuutta. Samaan aikaan on vauhditettava vaihtoehtoisten energiaratkaisujen kehittämistä.

Energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta tukeva metsäpolitiikka on tässä tärkeässä roolissa.

Toimenpiteitä itäisen Suomen elinvoiman parantamiseksi on valmistelemassa valtiosihteerityöryhmä. Koko Itä-Suomen kannalta on nyt ratkaisun hetket, kyetäänkö tilanteen edellyttämät ratkaisut löytämään ja toimeenpanemaan nopeasti. Muuten vaarana on pahimmillaan menetetty vuosikymmen. Suomi on sitä vahvempi, mitä vahvempia ovat alueet. Rajamaakuntien ja Itä-Suomen elinvoimaisuus on myös turvallisuuskysymys.

Jarno Turunen

yhteyspäällikkö

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

