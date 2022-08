Nykyinen apteekkivero ei vastaa siihen tarpeeseen, mihin apteekkimaksu ja apteekkivero on aikanaan säädetty.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa säännöskokonaisuudesta, jonka tarkoitus on säästää lääkekorvauksista vanhustenhuollon sitovan hoitajamitoituksen rahoittamiseksi. Hallituksen esityksen (STM060:00/2022) tekee erityisen ongelmalliseksi se, että se pahentaa entisestään alalle muodostunutta kilpailun vääristymää ja on EU-oikeuden vastainen.

Jo nykyisin isojen, paljon kalliita lääkkeitä myyvien apteekkien lääkemyynti voi olla tappiollista. Samaan aikaan pienempien apteekkien lääkemyynti voi olla hyvin kannattavaa. Tämä johtuu korkean progressiivisen apteekkiveron ja kalliiden lääkkeiden pienen ja pahimmillaan negatiivisen myyntikatteen yhdistelmästä.

Isot apteekit maksavat valtiolle apteekkiveroa yli 11 prosenttia liikevaihdostaan, kun taas pienet apteekit on vapautettu apteekkiverosta. Kalliiden lääkkeiden lääketaksasta määräytyvä myyntikate on vähemmän kuin suuren apteekin maksama apteekkivero eli myynti on kannattamatonta jo ennen liiketoiminnan kustannusten huomioimista. Viime vuosien aikana markkinoille on tullut paljon uusia, tehokkaita mutta kalliita lääkkeitä.

” Vain osalle toimijoista annettu verohelpotus vääristää kilpailua.

Vain osalle toimijoista annettu verohelpotus yhdistettynä lääketaksaan vääristää kilpailua ja syrjii osaa toimijoista ja on vastoin verotuksen yhdenmukaisuudelle ja tasapuolisuudelle asetettuja vaatimuksia. Lääkkeiden lisäksi osa apteekeista maksaa apteekkiveroa myös muusta kuin lääkemyynnistä (muun muassa vitamiinit, sidetarpeet ja testit). Muu kuin lääkemyynti on EU:n jäsenvaltioiden rajat ylittävää, jolloin vain osaan toimijoista kohdistuva vero asettaa toimijat eriarvoiseen asemaan. Apteekkiveron kohdistaminen vain osalle toimijoista onkin Euroopan unionin oikeuden SEUT 107 -artiklan vastaista valtiontukea.

Apteekkivero on vuodelta 1947. Sen alkuperäinen tarkoitus oli tasata apteekkien välisiä tuloja ja varmistaa syrjäseutujen apteekkien toimintaedellytykset. Tämä on edelleen kannatettavaa. Lääkkeiden hinnat, lääkemyynnin rakenne ja yleiset toimintaedellytykset ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosien aikana. Tämä on johtanut siihen, etteivät lääketaksa ja apteekkivero vastaa nykyisen toimintaympäristön vaatimuksia.

Pienikin apteekki voi olla erittäin kannattava, ja suuri, paljon apteekkiveroa maksava apteekki tappiollinen. Mutta sen sijaan, että annetaan apteekeille sattumanvaraista verotukea, kannattaa syrjäseutujen apteekkeja tukea Ruotsin mallin mukaan, tarveharkintaisesti. Tämä itsessään säästäisi valtion lääkemenoja merkittävästi.

Nykyinen apteekkivero ei vastaa siihen tarpeeseen, mihin apteekkimaksu ja apteekkivero on aikoinaan säädetty. Lisäksi on kohtuutonta ja perusoikeuksien kannalta ongelmallista velvoittaa elinkeinonharjoittajia myymään tuotteita tappiolla. Hallituksen esitys kärjistää kohtuuttomasta ja syrjivästä apteekkiverotuksesta jo nykyisellään aiheutunutta EU:n perussopimuksen ja perustuslain vastaisuutta.

Jouko Savolainen

apteekkari

Itä-Suomen yliopiston apteekki

