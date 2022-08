Apotin avulla voimme tarjota asiakkaille ja potilaille saumattoman palveluketjun.

Apotti on kesän aikana jälleen näkynyt otsikoissa. Kritiikki kumpuaa erityisesti lääkärikunnasta. Otamme palautteen vakavasti ja kehitämme edelleen prosesseja, joilla käyttäjien ja asiakkaiden palaute saadaan mahdollisimman nopeasti näkymään järjestelmäkehityksessä.

On totta, että järjestelmän käytettävyyttä tulee yhä kehittää. Tätä työtä tehdään määrätietoisesti Apotti 2.0 -ohjelmassa, tiiviissä yhteistyössä sote-ammattilaisten kanssa. Kuluvan vuoden aikana ammattilaisten työtä helpottamaan on valmistunut jo reilusti yli sata muutosta. Käytettävyyden jatkuvan kehittämisen lisäksi tulee varmistaa, että kiireisillä ammattilaisilla on riittävät mahdollisuudet järjestelmän omaksumiseen. Esimerkiksi personoimalla järjestelmää voi merkittävästi nopeuttaa päivittäisiä tehtäviä.

Lääkärijoukko on tekemässä kantelua Apotti-järjestelmästä. Kantelun perusteeksi on julkisuudessa mainittu potilasturvallisuuden vaarantuminen. Apottiin tulleiden Haipro-selvityspyyntöjen määrä on tänä vuonna noin 30 prosenttia edellisvuotta pienempi. Toki osastoilla koettu kiire vaikuttanee ammattilaisten mahdollisuuksiin tehdä näitä toiminnan ja järjestelmän kehityksen kannalta tärkeitä ilmoituksia.

Apotti-järjestelmää käyttää jo yli 47 000 sote-ammattilaista.

Apotti-järjestelmää käyttää jo yli 47 000 sote-ammattilaista. Järjestelmän systemaattiset prosessit, herätteet ja muistutukset tukevat ammattilaista asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamisessa. Esimerkiksi lääkkeiden viivakoodinluvun avulla lääkkeenantovirheet ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) vähentyneet puoleen. Vuoden 2021 aikana Apotti-järjestelmän avulla estettiin yli 400 000 lääkitysvirhettä. Ikävä kyllä, positiivinen kehitys vaatii usein sote-ammattilaisilta lisätyötä.

Kohujen keskellä on hyvä suunnata katse myös tulevaisuuteen: suomalainen sote-järjestelmä on suurten haasteiden edessä. Ilman Apotin kaltaisia kunnianhimoisia, rakenteiseen tietoon perustuvia järjestelmiä emme saa käyttöömme toiminnan kehittämisen edellyttämää dataa, ja digitalisaation hyödyt jäävät saavuttamatta. Tärkeä osa kokonaisuutta ovat myös kansalaisten helppokäyttöiset digipalvelut. Apotin Maisa-asiakasportaalia käyttää jo yli 830 000 kansalaista, ja palvelu saa käyttäjiltään hyvät arvosanat.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Uusimaa on Apotin ansiosta monia muita hyvinvointialueita paremmassa asemassa: tiedot liikkuvat lainsäädännön mahdollistamissa puitteissa sujuvasti Husin, Apottia käyttävien hyvinvointialueiden ja Helsingin välillä, eikä mittavia järjestelmien konsolidointikustannuksia tarvita.

Apotin avulla voimme tarjota asiakkaille/potilaille saumattoman palveluketjun. Vielä nuori Apotti-järjestelmä kehittyy jatkuvasti, ja yli 10 000 kehittäjän kansainvälinen verkosto tuo edistyneet, muun muassa tekoälyyn pohjautuvat ratkaisut suomalaisen soten käyttöön. Yhdessä voimme rakentaa Uudenmaan alueesta kansainvälisestikin ainutlaatuisen soten malliesimerkin.

Hannu Välimäki

toimitusjohtaja

Oy Apotti Ab

