Henkilöstön siirtyminen pois varhaiskasvatuksen tehtävistä on saatava loppumaan.

Mielipidekirjoituk­sessa (HS 2.8.) tuotiin esille, kuinka haastavaa on työskennellä päiväkodissa. Suurimmaksi epäkohdaksi todettiin teoriapainotteinen yliopistollinen koulutus.

Kokemus on kirjoittajan kohdalla todellinen, mutta tosiasia on se, että myös koulutukset ovat erilaisia. Koulutusajattelussa on jo vuosikymmeniä sitten siirrytty pois ammattikäytänteisiin valmistamisesta ja tradition synnyttämistä toimintamalleista, joista oli muodostunut aikuiskeskeisen toiminnan perusta.

Maailman muuttuminen on niin hektistä, että huomiseen tuskin pystytään täysin valmistamaan. Koulutus antaa perustaa kehittyä ajassa ammatillisesti. Se antaa kykyä arvioida lapsuutta ja kasvatusnäkemyksiä sekä perustaa, jolle rakentaa pedagogisia käytäntöjä ja oppimisen pedagogiikkaa. Yhteistyötä perheiden kanssa on vuosikymmeniä kehitetty toimivaksi niin koulutuksen aikana kuin työssä. Nyt uusimpaan tutkimustietoon perustuen koulutus painottuu pedagogiikan kehittämiseen, miten ohjataan lasten osallisuutta, oppimista, luovuuden kehittymistä ja elämisen iloa!

Koulutuksessa on valitettavasti tingitty taito- ja taideaineista – aineista, jotka antavat varhaiskasvatuksen opettajille vahvuutta lasten kanssa toimimiseen ja rakentavat lasten kulttuurista pääomaa. Varhaiskasvatuksen opiskelija saa vahvaa tuntumaa käytännön arkeen kentällä tapahtuvan opetusharjoittelun aikana. Onko niin, että harjoittelussa ja koulutuksessa saadun laadukkaan varhaiskasvatuksen ”opit” jäävät liian helposti kentällä vallitsevan resurssipulan jalkoihin?

Koulutuksen keskiössä on aina ollut lasten yhteistyötaitojen ja vahvan itsetunnon rakentaminen sekä luovuuden ja oppimaan oppimisen kehittäminen. Nämä ovat arvokkaita asioita, vahvan lapsuuden ja aikuisuuden kulmakiviä edelleen. Nyt varhaiskasvatuksessa on panostettava hyvään johtamiseen, jotta saadaan loppumaan henkilöstön siirtyminen pois varhaiskasvatuksen tehtävistä. Johtamisen rakenteet tulee suunnitella siten, että lähijohdolla on aikaa henkilöstön ja pedagogiikan johtamiseen eikä johtamistyö kulu vain hallinnollisissa tehtävissä.

Koulutuskritiikki voidaan yhdistää laajemminkin kasvatus- ja hoiva-alojen haastavaan tilanteeseen, jossa työn tehostaminen ja pirstaloituminen heijastuvat työhön. Näiden alojen alhainen palkkaus viestittänee työn arvostuksen puutetta. Suurin ongelma varhaiskasvatuksessa on puute ammattilaisista. Tämä on päättävien poliitikkojen ja virkahenkilöiden hoidettava kiireellisesti, ennen kuin henkilöstö ja lapset nääntyvät.

Huolimatta julkisesta varhaiskasvatuksen kriisipuheesta, Suomessa on myös tuhansia laadukkaan varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvia lapsia ja työtyytyväisiä varhaiskasvatuksen opettajia.

Eeva Hujala

emeritusprofessori, puheenjohtaja

Riikka Mäkinen

varhaiskasvatuksen opettaja, sihteeri

Suomen varhaiskasvatus ry

