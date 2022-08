Helsingin seudun vyöhykejärjestelmä on epäselvä

Vierailijoille HSL:n systeemi on kaikkea muuta kuin helppo.

Vantaan kaupunki ehdotti Helsingin seudun liikenteelle (HSL) uutta vyöhykemallia (HS 8.8.).

Asuin joskus Singaporessa, jossa on merkittävästi enemmän asukkaita kuin HSL:n alueella. Siellä on mielestäni toimivin julkinen liikenne, johon olen koskaan törmännyt. Ensin pitää hankkia lippu, johon saa ladata arvoa. Sen jälkeen lippu voi olla taskussa tai laukussa, kunhan on ylipäänsä mukana. Liikennevälineeseen astuessa kuuluu ”ping” ja poistuessa samoin ”ping”. Lipusta menee arvoa matkan pituudesta riippuen.

Ei huolta vyöhykkeistä tai kuntarajoista, eikä tarvitse etukäteen ottaa selvää kaikesta sellaisesta, mistä HSL:n suunnittelijat kuvittelevat kaikkien tietävän. Vierailijoille meidän systeemimme on kaikkea muuta kuin helppo. Metrossa ilmoitetaan, kun vyöhyke vaihtuu, mutta se voi olla liian myöhäistä. Matkan alkaessa lippuautomaatti ei vyöhykkeitä arpoessa auta yhtään. Jos on aikaa ja kiinnostusta, jostain vyöhykekartta ilmeisesti löytyy.

Marketta Parviainen

eläkeläinen

Helsinki

