Kaikki säästötoimet eivät ole tarkoituksenmukaisia, jos samaan aikaan turvallisuus heikkenee ja onnettomuudet lisääntyvät.

Tulevaan talveen ja sähkön säästämiseen varauduttaessa on pidettävä järki kädessä. Säästötoimenpiteiden hyödyt ja haitat pitää arvioida tietoperusteisesti, jotta ei mennä ojasta allikkoon. Toimien pitää olla tehokkaita, eivätkä haitat saa olla hyötyjä suurempia. Esimerkiksi puheet julkisten tilojen ilmanvaihdon vähentämisestä johtavat pahimmillaan sisäilmaongelmiin. Hometaloista on saatu kokemusta jo riittämiin. Eri säästökeinojen todelliset hyödyt on ymmärrettävä, ettei toimintaa suunnata muka-tekemiseen.

Sähkön ollessa toisinaan vähissä, pitää ymmärtää sähkön tuotannon ja käytön aikasidonnaisuus. Kun sähköä pitää olla joka hetki se määrä mikä sähköä kulutetaan, aiheutuu isoa vaihtelua sähkön hinnassa. Mitä enemmän on tuulivoimaa, sitä edullisempaa sähkö on tuulisena ajanhetkenä. Mutta samalla sitä vaikeampi on tilanne tuulettomana hetkenä. Tuonti ei enää pysty paikkaamaan vajetta. Silloin sähkön hinta pomppaa reippaasti. Sähkön käytön jatkuvasti lisääntyessä ongelma vain pahenee. Yöllä sähkön käyttö on päiväaikaa vähäisempää, joten sähkön hintakin on halvempi. Meidän pitää oppia hyödyntämään tämä.

Sähkön hinta on hyvä ja aito ohjauskeino. Siksi lähtökohtaisesti pörssisähkö puoltaa paikkaansa, niin kuluttajille kuin kaikille muillekin käyttäjille. Julkisin toimin tehty hinnan alentaminen veisi pohjaa pois sähkön säästämiseltä. Pitkällä aikavälillä kaikkea toimintaa, mukaan lukien asuminen, pitää kehittää vähemmän energiaa kuluttavaksi.

Säästötalkoisiin osallistuminen ja pienetkin teot ovat ihmisten osallistumisen tunteen takia tärkeitä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että nyt haetaan vaikuttavuuden kannalta merkityksellisiä tekoja. Kaikki säästötoimet eivät esimerkiksi ole tarkoituksenmukaisia, jos samaan aikaan turvallisuus heikkenee ja onnettomuudet lisääntyvät.

Voi myös olla, että jokin säästötoimi on hyödytön, jos se ajoittuu ainoastaan ajankohtaan, jossa sähköstä ei ole pulaa. Siksi on tärkeää, että asiantuntijat suunnittelevat säästötalkoot ja ratkaisut perustellaan kansalaisille. Fiilispohjalta ei saavuteta tuloksia.

Tomi Lounema

Helsinki

