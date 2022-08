Joskus tuntuu siltä, että tässä pulassa otetaan kenet vain, joka suostuu työskentelemään erityisluokalla.

Työskentelen itse suuressa koulussa Vantaalla ja olen seurannut pidemmän aikaa erityisluokkien opettajavalintoja. Osalla erityisluokan oppilaista ei ole koko ala-asteen aikana ollut yhtään pätevää opettajaa. Ei edes niitä, joilla on luokanopettajan pätevyys.

Joskus tuntuu siltä, että tässä tilanteessa otetaan kenet vain, joka suostuu työskentelemään erityisluokalla, vaikka nuori avustaja, jolla ei ole mitään koulutusta.

Rehtorit ovat aika kovilla, koska opettaja on vain löydyttävä. Sama koskee luokanopettajia. Ensimmäisellä luokalla opettajana saattaa olla juuri ylioppilaaksi kirjoittanut nuori, ja hänen pitäisi hallita luokka, jossa on erityisoppilaita, sekä osata opettaa oppilaita esimerkiksi lukemaan.

Vanhemmat luottavat siihen, että jos heidän lapsensa on päässyt erityisluokalle, niin hän saa laadukasta opetusta. Se on niin iso ja raskas prosessi vanhemmille, että heillä on oikeus vaatia sitä. Minustakin se on lapsen oikeus.

Toki joku opettaja on oltava, jos pätevää ei löytyisi. En tiedä, mikä olisi oikea ratkaisu. Pitäisikö erityisopettajia kouluttaa enemmän ja lisätä koulutukseen esimerkiksi väkivaltatilanteiden hallinnan opetusta? Monelle nuorelle erityisopettajalle on shokki joutua erityisluokkaan, jossa saattaa olla hyvinkin levottomia oppilaita.

Ehkä myös luokanopettajien koulutukseen pitäisi lisätä samaa. Nythän se on hyvin teoreettista, mitä nuoret luokanopettajat ovat kritisoineet. Se ei auta heitä kohtaamaan koulumaailman nykyisiä haasteita.

Vantaalla ei kuitenkaan tietääkseni ole kaikissa kouluissa sama tilanne.

Erityisopettaja

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

