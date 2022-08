Ilta-Sanomien mukaan kansalaiset alkavat nyt herätä siihen, miten Venäjän hyökkäyksen aiheuttama energiakriisi vaikuttaa tulevana talvena sähkön hintaan.

”Sähköyhtiöt lähettävät tietoja uusista sähkösopimuksista, joissa hinta saattaa olla nelinkertainen viime talveen verrattuna, paikoin enemmänkin.”

”Pörssisähkön arvaamattoman korkeista hinnoista moni sai jo viime talvena karuja kokemuksia, ensi talvena tilanne on pahempi. Sähköyhtiöt eivät itsekään saa kattavia hintasuojauksia pörssisähkön hinnan heilahteluihin.”

”Moni kotitalous on hintojen noustessa kestämättömässä tilanteessa. Joillekin tilanne on jopa katastrofaalinen. Suomessa on miljoona kotitaloutta, jotka lämmittävät talonsa ainakin osittain sähköllä. Sähkön hinnan karkaaminen koskettelee erityisesti pieni- ja keskituloisia, kun kaikki kallistuu muutenkin.”

”Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on esittänyt ratkaisuksi sähkön arvonlisäveron tilapäistä laskemista 24 prosentista 14:ään tai 10 prosenttiin talvikuukausien ajaksi. Osa tutkijoista on arvellut, että arvonlisäveron alennus ei näkyisi hinnoissa.”

”Nyt tarvitaan nopeita ja selkeitä toimia. Lintilänkään esitystä ei kannata torjua suoraan, ellei parempaa keksitä tilalle. Vaikutus valtion verotuloihin on esitettyä pienempi, sillä sähkön hinnan nousu nostaa automaattisesti myös verotuottoja. Hallitus tuki yrityksiä koronan iskiessä, nyt tulee tukea yksittäisiä kuluttajia.”

”Sähkö ei ole sentään Suomessa loppumassa. Tilannetta helpottaa ratkaisevasti Olkiluoto 3:n valmistuminen ja sen 1 600 megawatin tehojen täysimääräinen käyttöönotto joulukuussa. Uusi ydinvoimala kattaa Suomen sähkönkulutuksesta 14 prosenttia ja nostaa sähköomavaraisuuden 90 prosenttiin. Sitä vaihtoehtoa harva uskaltaa edes ajatella, että Olkiluodon kolmas reaktori vielä lykkääntyisi.”

Turun Sanomat arvioi, että Olkiluoto 3 valmistuu otolliseen aikaan.

”Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan odotetaan nostavan energian ja sähkön hintoja rajusti. Mitä kylmempi ensi talvesta tulee, sitä suurempi on energiantarve. Suomalaisia on valmisteltu jopa sähkön säännöstelyyn.”

”Vaikka synkimmät uhkakuvat eivät toteutuisi, halvan energian aika on ainakin hetkellisesti ohi.”

”Kukin voi vaikuttaa sähkönkulutukseensa. Valtion tehtävänä on kuitenkin turvata riittävä sähkönsaanti.”

”Suomi on vaikeuksista huolimatta paremmassa asemassa kuin moni muu EU-maa, koska sähköntuotantomenetelmiä on useita ja omavaraisuus on kohtalainen.”