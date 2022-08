Vankiloissa pitäisi tarjota huumeiden käyttäjille vieroitusta ja kuntoutusta.

Olen ilokseni huomannut, että keskustelu huumepolitiikasta ja päihdepalveluista on lisääntynyt viime aikoina. Keskusteluissa on nostettu esiin se, etteivät huumeiden käyttäjät ja palvelut kohtaa. Näin pääsy hoitoon viivästyy, päihdesairaus pahenee ja ongelmat syvenevät.

On kuitenkin olemassa paikka, jossa tavoitetaan suuri joukko huumeiden käyttäjiä: vankila. Niin kauan kuin huumeiden käyttö on rikos ja käyttäjät suljettu yhteiskunnan ulkopuolelle, vankiloissa on kasvava joukko lyhyitä tuomioita suorittavia päihdesairaita.

Myös vankilassa on olemassa sosiaali- ja terveydenhuollon infrastruktuuri. Palvelut on tosin resursoitu äärimmäisen heikosti. Rikosseuraamuslaitoksen tehtävä on vähentää uusintarikollisuutta maassamme. Kun tiedetään, että monen vankilassa uudelleen ja uudelleen pyörivän ihmisen tuomiot johtuvat päihteistä, on helppo todeta, että vaikuttamalla päihdesairauteen vaikutamme myös uusintarikollisuuteen.

Vankiloissa pitäisi tarjota huumeiden käyttäjille vieroitusta ja kuntoutusta. Jatkohoito tulisi suunnitella yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Opioidiriippuvaisten korvaushoitoon pääsyä olisi helpotettava ja hoidon jatkuminen turvattava. Tämä kuulostaa yksinkertaiselta, mutta toteutuksen ongelma on raha.

Tilanteeseen on nyt herätty. Oikeusministeriö esittää ensi vuodelle rahoitusta sakkovankien päihdekuntoutukseen. Toivottavasti sosiaali- ja terveysministeriö tekee samoin. Rikosseuraamuslaitos yhdessä vankiterveydenhuollon yksikön kanssa ovat avainasemassa huumehoidon parantamisessa. Tiiviissä yhteistyössä tulevien hyvinvointialueiden kanssa meillä on tähän hyvät edellytykset.

Juha Hiltunen

projektityöntekijä

Rikosseuraamuslaitos

