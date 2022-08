Sain postikortin, joka oli matkustanut Jyväskylästä Helsingin Käpylään peräti 26 päivää. Etananvauhtia etenevät postilähetykset eivät Helsingissä enää ole mitään uutta, mutta tällä kertaa osoitteen päälle oli lätkäisty tarra, joka kertoi, että kortti oli ”osoiteselvitetty Postissa 4.8.” eli kolme viikkoa postileimansa jälkeen.

Ihmetyttää kovasti, miksi on tarpeen ”osoiteselvittää” osoite, joka on kirjoitettu selvällä käsialalla, sinisellä kuulakärkikynällä tekstaten, ja joka on täsmälleen oikein. Helposti yhdellä vilkaisulla luettavissa.

Olisipa hienoa, jos Posti kertoisi, mitä tavallinen kansalainen voisi tehdä vielä paremmin, jotta posti menisi perille säällisessä ajassa.

Timo Teräsvuori

Helsinki

