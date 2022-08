Kieltäymyksessä on oma ilonsa.

Lopettaisiko seuraavaksi kahvinjuonnin? Jonkin tavan lopettaminen on nimittäin kiinnostavaa tekemistä.

Olen lopettanut ammoin tupakoinnin ja muutama vuosi sitten alkoholin käytön. Viime vuonna luovuin makeista herkuista.

Tupakoinnin lopettaminen vaati aikoinaan erityistä ponnistelua. Piti taistella huikaisevaa tupakansavun keuhkoihin vetämisen himoa vastaan. En käyttänyt nikotiinipurkkaakaan, vaan kohtasin tupakanhimon naamasta naamaan.

Välillä taisteluhenki teki tilaa surumielelle siitä, että joutui kieltämään itseltään tutun nautinnon. Sitten tupakanhimo sammui lopullisesti.

Alkoholista luopuminen oli vähän toisenlaista. Juominen ei ollut addiktio. Ei tarvinnut taistella juomisenhimoa vastaan. Jouduin vain jättämään hyvästit hilpeälle laitamyötäiselle. Kieltäymyksen sankarillisen vaiheen jälkeen tuli tälläkin kertaa surutyön vuoro: voi minua, kun nousuhumalan ilo on poissa iäksi.

Surukin meni ohi, ja alkoholittomuudesta tuli vain uusi pysyvä olotila. Otan edelleen lasillisen jossain tilaisuudessa ja juon ehkä oluen kerran pari kesässä, mutta siihen se jää. Juhlissa voi olla paikalla vähän vaisu tyyppi, joka lähtee kotiin aikaisemmin kuin ennen.

” Päätöksenteosta tulee valpas olo.

Makeista herkuista ei ollut lainkaan vaikea luopua. Vieroittumisen jälkeen sitä rupesi ihmettelemään, miksi ihmisten pitää saada karkkia, suklaata tai leivoksia.

Kieltäymyksen harjoittajien pahe onkin ehkä se, että alkaa oudoksua mieltymyksiä, joista ei itse enää piittaa. Se on sama kuin ihmettelisi sitä, miksi toiset ihmiset voivat pitää elokuvista, joita ei itse arvosta.

Lopettamiseen oli minulla kaikissa tapauksissa kannustin. Tupakka oli alkanut tuntua hengityksessä ikävästi, ja puhdas ilma houkutteli yhä enemmän. Alkoholista luovuin vähentääkseni migreenikohtauksia. Makea menetti hohtonsa, koska verensokeri oli turhan korkealla.

Vaikka kieltäymykseen on syynsä, se on itsessäänkin virkistävää. Päätöksenteosta tulee valpas olo, koska se antaa itsekontrollin kokemuksen. Lopettamispäätös on koko ajan käden ulottuvilla. Aina on jokin vähän häiritsevä tapa, jolle voi sanoa ei.

En ole vielä lopettanut kahvinjuontia. Lopetin sen sijaan Ukrainan sotaa käsittelevien Twitter-viestien seuraamisen. Se saattaa jäädä väliaikaiseksi paastoksi. Mutta paastokin pakottaa kivasti terästäytymään.

Kirjoittaja on HS:n tiedetoimituksen toimittaja.