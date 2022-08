Välitunnilla tuli vastaan tilanne, jossa nuoret ”roastasivat” eli haukkuivat tarkoituksella toisiaan.

Julkkikset ilkeilevät, haukkuvat ja pilkkaavat mielin määrin toisiaan – ulkonäköä tai ihonväriä – ja mitätöivät toistensa elämäntyötä. Ja päälle nauretaan. Mistä on kyse? Kaupallisella tv-kanavalla esitettävästä ohjelmasta, jonka uusintoja on näytetty kesän aikana.

Heti keväällä ohjelman rantauduttua Suomeen koulussa välitunnilla tuli vastaan tilanne, jossa nuoret ”roastasivat” eli haukkuivat tarkoituksella toisiaan. Mallia otettiin mediasta, ja ohjelman idean mukaan sitä ei pidetty mitenkään kyseenalaisena. Koulussa tällainen käyttäytyminen ei tietenkään ole luvallista – siitä puhuttiin ja se lopetettiin.

Ilkeilystä ja solvaamisesta – huonosta käytöksestä – on lyhyt tie kiusaamiseen. Monen nuoren itsetunto on vielä hauras, ja pahat sanat satuttavat.

Kasvatus on tärkeä osa koulun arkea. Hyvien käytöstapojen, inhimillisten arvojen ja toisten ihmisten kunnioittamisen omaksuminen ovat yhtä tärkeitä tavoitteita kuin opetettavat asiakokonaisuudetkin. Jos kohtelemme toisiamme asiallisesti ja kunnioittavasti, kaikilla on turvallinen ja hyvä ympäristö opiskella: väärille vastauksille ei pidä nauraa, toista ei tarvitse loukata tai solvata, eikä kaikkea mieleen nousevaa ilkeää ajatusta kannata tuoda esille. Sammakot voi pitää suussaan.

Myös medialla on vastuu lasten ja nuorten kasvattamisesta. Opettajana olen huolissani siitä, millaista mallia tv-media nuorille tarjoaa. Eikö tajuta, että ohjelmien tuottajilla ja esiintyjillä on vastuu myös esikuvina ja käyttäytymismalleina olemisesta? Lapsi tai nuori hakee malleja julkisuudesta. Tietoisessa toisen ihmisen solvaamisessa ei pitäisi olla mitään hauskaa – pikemminkin se on vastenmielistä. Tällaiset ilkeilyyn perustuvat ”viihdeohjelmat” vain ruokkivat ikävää, loukkaavaa käyttäytymistä – niin lasten kuin aikuistenkin. Nuorten itsetuntoa on pikemminkin syytä vahvistaa, ei latistaa. He muodostavat tulevaisuuden yhteiskunnan, jossa he toivon mukaan voivat hyvin.

Itä-Suomen yliopiston lehtori Anne Karhun kasvatustieteen tutkimus on osoittanut, että myönteisen käyttäytymisen tukemisella ja positiivisella vahvistamisella on merkitystä nuorten hyvinvoinnille. Kasvatustyötä tekevät koulun henkilöstön lisäksi vanhemmat, sukulaiset, harrasteseurat sekä kuntien ja seurakuntien nuorisotyöntekijät – ihan jokainen meistä.

Myös median on syytä ottaa kasvatuksesta oma vastuunsa – eikä vetää mattoa toisten jalkojen alta, etenkin kun samaan aikaan uutisoidaan nuorten pahoinvoinnin lisääntymisestä. On ymmärrettävä, että ilkeily voi johtaa kiusaamiseen – toistuessaan se on jo sitä. Kiusaamisen ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi tehdään kouluissa paljon työtä. Varsin tekopyhältä tuntuisi, jos sitten tällaisiin herjausohjelmiin osallistuvat, tai niitä tuottavat, olisivat kirkkain silmin vaikkapa koulukiusaamisesta huolissaan. Silloin on peiliin katsomisen paikka.

Liisa Loiri

opettaja, Kaarina

